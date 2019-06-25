【山竹遺禍】小西灣運動場修復半年未搞掂　區議員：整嚟嘥氣　

去年颱風「山竹」襲港，多個康文署轄下的運動場設施被摧毀。位於東區的小西灣運動場在山竹期間，觀眾席上蓋被摧毀，自去年11月起關閉，維修損毀的觀眾席上蓋及草地等，至今逾半年，工程仍未完成。有網民近日在網上發佈相片，顯示運動場仍處於維修階段，有一半上蓋還未鋪好，觀眾席外仍架上棚架。風季將至，不少市民擔心運動場仍未完工，設施或會再次因颱風摧毀，有區議員更批評「整嚟都嘥氣」。 攝影：鄧詠中

有網民近日在網上群組「柴灣人柴灣事」貼上一張小西灣運動場外圍照片，照片顯示運動場上蓋仍未完成鋪墊，草地仍有部分禿塊，不少市民留言指，「其實怕一打風或黑雨，又會重蹈覆轍」、「跟住又打風又爛」，更有人批評維修進度緩慢：「唔明點解要（維修）一年 ？」

有網民近日在網上群組「柴灣人柴灣事」貼上一張小西灣運動場外圍照片，照片顯示運動場上蓋仍未完成鋪墊，草地仍有部分禿塊。（網上截圖）

運動場仍架上棚架

記者今早分別到小西灣運動場視察，發現小西灣運動場大門仍然深鎖，從外望去，能見到觀眾席內及頂部仍架上棚架，而部分區域還未建好上蓋。記者向在場職員詢問，他們則不肯透露工程詳情及進度。

區議員：唯有望天打掛

東區區議員王國興指，去年已經在區議會上向康文署反映工程需時過長，但出席的署方代表並非工程部人員，因此無法解答為何工程如此需時，王對署方回應感到「遺憾」。王國興又補充指，署方曾指會為運動場外圍建起新閘門，以防止海水倒灌進場內，但又指如果照現時進度，似乎未能在風季前竣工，「一有風嚟，就將未整好嘅嘢整爛晒，根本整嚟都嘥氣，依家唯有望天打掛，希望佢哋快啲整好。」

香港仔運動場本月再次關閉，以進行上蓋修復工程。

香港仔運動場再關閉



去年山竹襲港除影響小西灣運動場外，香港仔運動場有蓋看台亦被嚴重破壞。署方去年回覆《香港01》時指，香港仔運動場有蓋看台的緊急拆除工程已於10月下旬完成，而跑道設施的維修工作及東面看台的臨時帳篷搭建工程，亦已於去年年尾完成，運動場已於月內重新開放。惟今早記者到場時，發現場外貼出告示，指運動場目前正進行西看台上蓋重置工程，並於本月10日至明年3月31日暫時關閉。