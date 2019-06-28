【四電一腦】中西區現棄置廢電器黑點曝光　業界批政府低估後果

2018年8月1日，政府環保署實施俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任制計劃——收緊消費者、銷售商、供應商及回收商處理廢電器電子產品的手法，如回收商須取得牌照貯存、處理、再加工或循環再造被棄置受管制電器。 然而，中西區區議員發現，自計劃開展以來，區內棄置「四電一腦」的情況愈漸普遍，山市街、忠正街、科士街、摩羅下街及華里交界均成為棄置黑點。

「四電一腦」主要涵蓋冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦（包括桌上、手提及平板電腦）、打印機、掃描器及顯示器，計劃收緊消費者、銷售商、供應商及回收商處理廢電器電子產品的措施。

惟中西區區議員發現，區內常出現「四電一腦」棄置於街頭的情況，當區區議員陳學鋒稱，留意到市民於晚上棄置電器，直至早上留待清潔工友處理，每個月約有有二至三宗棄置個案，「以前，（「四電一腦」實施前）大家可能給錢清潔工友，請他們搬到垃圾房，但現時不能夠這樣做，就棄置在街頭就算了。」

僅一間營辨商處理全港廢電器 區議員：「錯估數字。」

根據環保署資料，消費者如棄置「四電一腦」，可聯絡銷售商安排除舊服務、預約政府營辨商上門回收或自行搬到「綠在區區」回收站，而現時棄置「四電一腦」」於垃圾站則並非違法。陳學鋒認為，現時政府只得一所認可營辨商上門回收難以處理全港的棄置量，「環保署根本未掌握到全港實際的回收量及棄置量。」

自去年12月31日起，堆填區及廢物轉運站將不再接收和處置電器廢物，意味清潔工不會再將電器運至垃圾房。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成坦言，業界留意到於公眾地方棄置「四電一腦」的情況愈趨嚴重，「政府覺得跟以往情況不大分別，但普遍是嚴重了。」劉耀成續說，堆填區雖然不再接收「四電一腦」，一般物業管理公司難以存放大型電器，市民棄於垃圾房或公眾地方，最終與其他家居垃圾送往堆填區，「清潔工難以找位置存放，普遍會將電器跟其他垃圾混在一起上垃圾車。」

據食環署於六月回覆秘書署的文件稱，署方於過去兩年接獲37宗公眾地方棄置家具的投訴；而中西區衛生辦事處則接獲兩宗相關投訴。

環保署則回覆指，署方於管制實施後進行約900次跟進巡查，但沒有發現於非法棄置明顯增加。過去一年，署方收到共80宗有關於公共地方棄置「四電一腦」的電器廢物的投訴，而中西區共5宗，投訴最多的地區為北區，共12宗。