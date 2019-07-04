【光復屯門公園】康文署半年收342宗投訴　區議員：街坊響應遊行

強勁的節拍舞蹈，吸引退休男士聚集屯門公園，與歌女共舞。香港01實地視察，了解表演者勢力分佈。屯門公園快餐亭外表演者「正經」演唱，未有勁歌熱舞；至於辣身舞多在人工湖旁空地上演。 過去半年康文署收342宗屯門公園曲藝活動投訴。屯門區議員對爭取16年未有進展感到無奈，全力支持周六光復行動，並稱街坊都會響應遊行。

屯門公園快餐亭外表演者「正經」演唱，未有勁歌熱舞。（黃廸雯攝） 屯門公園「大媽」歌精舞勁，退休男士看得興奮雀躍，香港01實地視察發現屯門公園快餐亭外表演者一般「正經」演唱；熱褲短裙的「大媽」辣身舞多在人工湖旁空地上演。過去半年，康文署共接獲342宗有關屯門公園曲藝活動的投訴，當中超過八成涉及噪音滋擾問題，其餘則有關曲藝人士收取打賞、懷疑有不雅行為、非法勞工等。 翻查資料，康文署早於2003年底開始不斷收到市民投訴屯門公園曲藝表演活動噪音滋擾，其中包括271名時代廣場住戶聯署投訴信。時代廣場所在、屯門市中心區區議員歐志遠早已得悉網民發起光復屯門公園行動，亦告知署方，但康文署毫無反應。「好事，成個屯門區最支持（行動）係我，全力支持！」相信遊行人士都是和平理性。「街坊個個都知啦，好多人都響應，話會落去。」

去年12月，歐志遠與一群街坊在屯門公園向政務司長張建宗請願，期間手持大聲公示範噪音。（歐志遠-屯門市中心區議員fb圖片） 對於遊行發起人表明嚴禁各政黨組織騎劫，暗批區議員無能，歐志遠無奈道，過去16年一直向康文署爭取公園禁用擴音機、揚聲器，配合修例擴大控方證人層面，甚至政務司司長張建宗出席屯門公園活動時手持大聲公示範噪音，但經歷數名司長、幾位特首，政府仍然是「研究中、檢討中」，作為區議員兩面不是人，一方面被表演者稱呼「衰人」，另一方面被街坊批評「選你出嚟做咩？一事無成！」他認為周六遊行只是第一步，行動要持續至回復正常，「好似光復上水咁，去到踢喼，（前特首）梁振英咪提出一周一行。」不過他擔心表演者及觀眾不是善男信女，周六會爆發衝突。 歐表示，到屯門公園聽歌跳舞的不乏從市區前來的市民，「有得拖手仔，行街街，除咗屯門公園邊度有？」他曾建議警方放蛇了解，但獲回應情況與嫖妓有異，難以執法。

康文署回覆香港01指，署方會跟進每宗噪音投訴，當曲藝人士發出過大聲浪，或有市民認為受聲浪滋擾而向署方投訴，保安員會先行勸諭有關人士／團體降低聲浪或停止使用揚聲器；若勸諭無效，職員會根據實際情況，在取得實質證據及有場地使用者願意作證的情況下，考慮按《遊樂場地規例》向違規人士採取檢控行動。至於涉及其他法例的投訴，署方會尋求相關部門的意見。

至於周六光復行動，康文署指接獲一個團體通知擬於7月6日在屯門公園舉行公眾活動，正按既定程序處理及與警方跟進有關事宜。網民就周六遊行已向警方申請不反對通知書，惟警察網站未有顯示批核進度。