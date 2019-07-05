智障人士、精神病康復者與學生聯手設計衣裳　理大上演特別時裝騷

因為智障人士和精神病康復者的缺憾，社會上不少人將他們定形，以為他們的能力比別人差。但其實人人都可以按自己的力量，幹一番「大事」。20位智障人士和精神病康復者，聯同76位理大學生，一起設計出20套時裝作品。昨日（4日）他們更將香港理工大學（理大）校園化身為夢工場，上演了一場時裝表演，在校園的走廊上行Cat Walk，展現無比自信。 攝影：廖俊升

智障人士、精神病康復者和學生自製衣裳作時尚表演

由理大紡織及服裝學系和服務學習事務處、匡智會，以及新生精神康服會聯合舉辦的「時裝型聚力 2019」計劃，採用了原本美態和服裝設計的融合，作為今次時裝表演的主題，10位智障人士和10位精神病康復者，聯同76位理大學生設計及製作新衣，並在昨天下午一同穿上自家設計的潮服，走了一場屬於他們的時裝表演。

阿和（中）與四位理大同學組成「和風」組合，為第一隊出場的隊伍。

下午五時半，台上燈光四射，身穿一身和風與百家布配搭的阿和，與4位同學從後台走出來。阿和面帶笑容手舞扇子，一步步走到台前，展現出無比自信，為今天的「時裝型聚力 2019」時尚表演掀起了序幕。接下來，其餘9位精神病康復者和10位智障人士，陸續穿著自己有份設計的時裝行Cat Walk 。

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抑鬱症康復者如常人生活：「好彩識得找人幫助」

現年61歲的阿萬是抑鬱症康復者，退休前曾於政府緊急部門工作，每日救急扶危，緊張的生活令他患上了抑鬱症。「香港生活好急促，好多人情緒出現問題也不自知。」後來當他發現有失眠等病徵時，及早找了新生會協助，如今已經戰勝抑鬱症，「好彩識得找人幫助，其實社會好多人樂意幫助你。」阿萬說。

阿萬（下左一）坦言，同學們十分聰明，很多對服裝的要求也是一點就明，令他十分喜歡和同學們合作，甚至想重返校園讀書。

認識理大同學讓阿萬盼重返校園

「我們看過一套短片，叫《一口氣環遊世界》，一個人在深海和魚游水，十分平靜。」像阿萬和同學們設計的衣服一樣，有深淺藍色的浪花，然後有一個人在潛水，看著令人心境平靜。「病的時候要平靜，心境好了，對病也有好處。」阿萬說。他又對同學們讚不絕口，更笑稱「一把年紀想重返校園讀書。」同學們也對阿萬留下深刻印象，說他十分健談，更令他們明白到，就算是精神病康復者，也可以和普通人一樣相處。

思盈（左二）穿起了自己最喜歡的裙子，面上流露出自信燦爛的笑容。

輕度智障女孩為演出苦練笑容「我喜歡新衫新裙！」

另一位參加者思盈雖有輕度智障，但她與常人無異，對答如流，而且跟其他女孩子一樣貪靚。「我喜歡新衫新裙，由小到大都喜歡粉紅色！」她說是透過社工參加這次活動，行cat walk經歷讓她感到既緊張又興奮。

思盈與同學們花了一個月時間製作衣服，表演前更對著鏡子努力練習笑容，為求在人群面前展現出自信。整個活動中，思盈覺得最困難是花了很多時間在衣服上印花朵和圖案，而最高興就是能穿上漂亮裙子，「媽媽常說我做運動瘦了才買裙子給我。」

思盈教同學摺花

思盈和幾位同學一起設計衣服，增進了不少友誼，她坦言認識了幾位「傾得埋」的新朋友，「我跟她們談我有個兩歲姨甥女。我14歲就做阿姨了，但她們到現在都未做過阿姨！」

首次接觸智障人士的同學Jackie說，起初也擔心不懂和思盈溝通，但相處過後發現彼此沒有差距；Aggie則覺得社會對智障人士的定形並不正確，「有很多很細微的東西她都能夠做到，甚至教我們做。例如摺花，以前有姑娘教過她摺花，這次由她倒過來教我們。」而Vivian就認為和思盈相處毫無隔膜，更指她有很多厲害的地方，「她記得所有人的生日，對數字很敏感，很細心，性格也很好相處。」