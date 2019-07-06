【逃犯條例】網友連登發起7.14沙田大遊行　昐18區響應遍地開花

修訂《逃犯條例》引起全城爭議，六月遊行集會此起彼落，七一更有示威者佔領立法會重申五大訴求。政府雖已暫緩《逃犯條例》修訂，但市民仍不滿林鄭未有正面回應訴求，民間唯有繼續動員示威，「7.7九龍大遊行」尚未舉行，沙田區街坊已籌備「7.14沙田大遊行」。發起人在連登發文呼籲市民參與，並指最理想情況是全港18區同時遊行，遍地開花，繼續向政府施壓。

有沙田區網民在連登討論區發文表示，「7.7九龍大遊行」反應正面，不少市民已表明會參與，故有意效法，在沙田區舉行遊行。 （連登討論區截圖）

反修訂《逃犯條例》的示威行動由六月起展開，至今仍未止息。早前網民發起的「7.7九龍大遊行」尚未舉行，沙田區市民已躍躍欲試，打算籌備「7.14沙田區大遊行」。昨日（5日）有沙田區網民在連登討論區發文表示，「7.7九龍大遊行」反應正面，不少市民已表明會參與，故網民有意效法，在沙田舉行同類遊行。

網民欲18區遍地開花

連登討論區的帖文指，網民正與幾位沙田區議員交流意見，並評估距離、交通、人流等因素，草擬近10條遊行路線，惟仍須與警方商討遊行細節，故尚未確定實際路線，但預計起步點在大圍遊樂場，終點則設在沙田政府合署。發文者表示，「好想沙田人一齊係自己區行」，認為最理想的情況是全港18區同一日遊行，造到遍地開花的效果，並表示「仲差17區」，希望其他區一同響應。其後有網民在facebook建立群組「沙田野餐團」，將會適時發放遊行資料及具體安排。

申請人今到警署正式申請不反對通知書

記者聯絡相關組織者，對方回覆指有沙田區網民聯絡facebook群組 「沙田一隅」的召集人梁延豐，希望群組能代為舉辦遊行，以及向警方申請不反對通知書。「沙田一隅」的召集人梁延豐遂與沙角選區議員陳兆陽一同去申請相關文件。申請人梁延豐表示，今日已到警署正式入紙申請不反對通知書，保守估計會有約千人參與遊行。梁表示，網民希望每個星期都有數區舉辦遊行，「接力搞晒全港」。

發起人已在facebook建立群組「沙田野餐團」，適時發放遊行資料及具體安排。

網民發起遊行 區議員協助申請不反對通知書

沙田區議會沙角選區議員陳兆陽回覆指，日前有網友聯絡他表示有意在沙田區籌備遊行。陳兆陽指，該網民正草擬遊行路線及具體安排，現時他亦未清楚活動詳情，但樂意協助網民向警方申請不反對通知書。他表示日內會約見網民商討細節。

區議員：港島遊行太遠 沙田遊行街坊會參與

近月來，網民在連登討論、telegram發起連串遊行集會，聲勢浩大，參與者眾，陳兆陽表示歡迎網民自發舉行任何和平示威活動。陳直言，市民紛紛走上街頭、用不同方法向政府施壓，是因為林鄭月娥未有積極回應民間訴求。陳認為，遊行集會是低成本、低風險的活動，相信不少區內居民會響應，「始終69, 616等遊行在港島舉行，對（沙田）街坊來說太遠」。

至於網民昐望有一日18區能同時舉行遊行，陳兆陽認為遍地開花的畫面固然壯觀，但現時林鄭月娥無視民意，相信效益未必太大，「因為100萬、200萬人上街都無人理，有人死政府無正面回應」，惟他仍然支持市民繼續自發舉行和平示威活動。