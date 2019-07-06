【光復屯門公園】綠衣大媽避走女廁　紅衫大媽開唱K神器大反擊

屯門公園衛生關注組今日下午發起「光復屯門公園」行動，約五百人的遊行隊伍下午三時由新墟新和里遊樂場出發，半小時後抵達屯門公園，其間不斷有市民加入。疑因行動受到關注，大媽早有聽聞，平日十多檔的大媽歌舞團均無開檔，但園內亦有大媽無懼群眾現身，馬上被眾遊行人士包圍。這名大媽敗走女廁躲避，警員守住女廁保護，遊行人士高呼「釋放娜娜」。

下午約四時，一名啡紅色曲髮、身穿綠色上衣、熱褲的濃妝中年大媽，突然出現在人群之中，迅速被遊行人士包圍，但她笑容滿面玩電話，毫無懼色，遊行人士情緒高漲向她遞上利市，高呼「唱歌」，大媽在警員協助下離開人群，逃入屯門公園一個女廁躲避，數名警員在門口守住，禁止他人進入。

遊行人士在女廁外聚集，高舉利市或現金，要求警員「釋放娜娜」，高呼「娜娜」，又以普通話大叫「出來」、「我要看表演」、「回水」。雙方對峙了約一小時，綠衣大媽仍在女廁內未「獲釋」。

綠衣、熱褲大媽笑着出現在人群中。（王譯掦攝）

大媽躲避在女廁內逾一個半小時。屯門公園衛生關注組開言人表示，與警方進行討論，警方指女廁內的女子不是「娜娜」，她持有香港身份證，並指有另一名女子有急切需要去廁所，要求主辦單位協助女廁內的女子離開。發言人指，女廁內女子為大媽衣着，遊行人士已答應警方讓路予她離開，但警方稱不確定安全為由，未有安排女子離開。發言人又指，不反對通知書申請人數為二百人，但人數遠超預期，估計即個活動參與人數約一萬人。

紅衣大媽在突然「唱K」。（羅國輝攝）

另外，一名紅衣大媽原與約五名同伴在涼亭內觀望情況，但近五時突然拿着「唱K神器」高歌，遊行人士圍着大媽起哄、指罵，紅衣大媽與之互罵，其同伴則默默離去，其間有人向大媽吐口水，大媽潑汽水還擊。雙方對罵、潑水及丟啤酒罐，持續約二十分鐘，大批警員到場將大媽帶走。