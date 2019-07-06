【光復屯門公園】網民禁政黨騎劫　區議員怕被指抽水未有參與遊行

「光復屯門公園」遊行有逾千人參與，是次遊行由網民、屯門街坊發起，並明言禁止區議員「騎劫」。屯門區議員譚駿賢坦言，由街坊發起自己發起遊行「絕對係好事」，希望群眾自發行動可向政府施加壓力。屯門公園衞生關注組發言人表示，於2006年區議會贊成公園設立「自娛區」，當中投贊成票的成員包括工聯會成員，有遊行人士經過工聯會辦公室時，高叫「工聯會可恥」等口號。

網民自發的光復屯門公園遊行，有超過千人參與。（羅君豪攝）

屯門區議員譚駿賢坦言，由街坊發起自己發起遊行「絕對係好事」（廖俊升攝） 屯門區議員譚駿賢坦言，遊行前得知市民不希望有政黨背景人士加入，因此未有參與遊行，直接去到屯門公園觀察情況。譚駿賢指，由街坊發起自己發起遊行「絕對係好事」，區議員作為代儀士，和平、理性及非暴力的事情已經做過，包括到政府總部遞信、到公園當面指證歌舞團、與康文署職員指控等，但成效不大「苦無辦法」，希望群眾自發行動可向政府施加壓力。

對於有市民指控區議員那麼多年都未能解決問題，譚駿賢笑稱，「事實真係咁多年都做唔到」，因此非常理解市民想法，亦不介意對方指責，反而擔心若市民與表演人士發生衝突，需要負上法律責任。他希望群眾壓力能更直接讓政府知道訴求。譚駿賢指，曾向康文署提出，於修例前將公園部分範圍圍封，防止歌舞團表演，康文署則回應指會考慮。

譚駿賢續指，噪音問題已出現10多年，近6年前問題惡化，而且出現集團式經營、性感歌舞表演團。他一直追問康文署，康文署指現時《遊樂場地規例》有限制，包括違規人士需要遊樂場地使用者才可檢控。今年4月終於立法會提出有關修例，但需要待立法會10月時復會才可處理。

遊行隊伍約於下午4時抵達公園，現場亦見另一名區議員歐志遠，但就未有參與遊行，「免得話我抽水啊嘛」。他表示問題的確多年未能解決，形容這次網民自發的遊行「做得唔錯」，但仍需要待政府修例才可解決問題，「無可能成日遊行光復」歐志遠稱支持遊行人士，因此不擔心被遊行人士指責。