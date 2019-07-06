【光復屯門公園】期待下落成　家庭樂影沙龍　街坊細訴回憶被摧毀

四十年屯門老街坊見證屯門公園的興建與變遷，昔日一家大細散步、餵魚，學生妹影沙龍照，滿載數代屯門人的集體回憶，今日卻被大媽攻陷，歌曲吵耳、大媽與阿伯的不雅舉動，淪為屯門人的惡夢。老街坊父女一同參與今日下午發起「光復屯門公園」行動，高舉「不要低俗娛樂，還我乾淨公園」，「屯門公園係大家㗎！」

帶六旬父遊行 潘小姐：不要低俗娛樂，還我乾淨公園

今日下午2時許，41歲的潘小姐與67歲的父親潘伯伯在新和里遊樂場集合，參與「光復屯門公園」遊行，潘小姐手持自製的標語「不要低俗娛樂，還我乾淨公園」，是她自八九年六四後再次遊行。

潘小姐認為大媽行動「疑似賣淫」，令人眼冤。（羅國輝攝）

1980年搬人友愛邨 屯門公園期待下落成

潘伯伯原為中學教師，一家原本住在黃大仙木屋區，1980年代為了盡快上樓，選擇當年「冇人要」的屯門區公屋。潘伯伯與妻子及三名女兒搬入友愛邨，當年屯門區甚少娛樂，友愛邨對開有一片空地，只蓋有兩棟中轉屋，後來計劃興建屯門公園，令他們期待不已。

一家大細家庭樂 學生妹依欄影沙龍照

潘小姐憶述，屯門公園「以前好多嘢玩」，兒時會到新墟買麵包皮到公園餵錦鯉，一家大小晚飯後散步，亦有人放搖控船及踏水上單車，九十年代不少女同學聘請攝影師，到公園靠着欄杆擺影沙龍照。

潘伯伯住在瓏門40多樓仍受屯門公園噪音滋擾。（黃文軒攝）

大媽每日下午擺檔 住瓏門逾40樓仍受滋擾

屯門公園作為屯門人的美好回憶已不再，每日均有大媽擺檔，每日下午1時至5時十分嘈吵。六年前潘伯伯以呎價約一萬元，購入當時的屯門豪宅瓏門四十多樓一個單位，但由於瓏門正對屯門公園，四十多樓仍無法幸免噪音滋擾。潘小姐說：「買個地方返嚟對住公園都係想靜靜地，但係愈唱愈大聲，猖狂！」

潘伯伯現職中醫，每日下班或放假，均會關上門、窗，在房間上網、看電視，躲避噪音滋擾。他又指，其鄰居太太因懷孕，不陷噪音滋擾無法休息，入伙僅一年便賣樓搬走。潘伯伯則因妻子習慣住在屯門市中心，而未有搬離。

「疑似賣淫」令人眼冤 向區議會康文署反映無果

潘小姐早於十多年前結婚並搬出屯門，近年返回屯門娘家探望父母時會過屯門公園，她坦言大媽與阿伯的「疑似賣淫」互動，令她「眼冤」。

潘伯伯指出，瓏門業主委員會曾去信區議會反映噪音問題，又趁屯門公園工程動工義式向康文署代表遞交請願信，屯門公園的問題均未獲解決。潘伯伯表示，遭在酒樓遇大媽生日會，目擊有阿伯派利市，但由於酒樓為私人地方，不可以管，但「屯門公園係大家架！」

行動成效「聽天命」 阿伯無娛樂釀問題

潘伯伯坦言，是次「光復」行動是否能趕絕大媽共是「盡人使聽天命」，他明白作為一個長者甚少娛樂，他不反對聽歌，但不能沉迷，他應該部分阿伯派利市是羊群心理，「人畀我唔畀，好魚（丟臉）」，但不應「畀錢」助長大媽團壯大，只改派利市歪風，就可根本解決問題。