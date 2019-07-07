【九龍區大遊行】沿途商戶點睇？　雪糕車伯伯：年輕人發聲是好事

反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起「七月七日九龍區大遊行」，由尖沙咀梳士巴利道遊行至高鐵西九龍站，冀在旅遊熱點引起更多民眾和遊客關注反修例訴求。記者在遊行前約兩小時向沿途商戶了解對他們的影響，當中有商戶指本港最近的頻密遊行集會令生意大減，但亦有商戶認同港人應為自己的未來走出來發聲，「生意少一日、半日又有咩所謂？」 攝影：李智智、李穎霖

美食車「八珍」職員劉先生稱，遊行暫未對生意有影響，認為「今天人流比平時還要多」。

有市民發起「七月七日九龍區大遊行」，並獲警方批出「不反對通知書」，於今日下午三時半由尖沙咀梳士巴士花園起步，沿廣東道遊行去高鐵西九龍站，當中途經不少旅遊熱點包括太空館、文化中心以及戲曲中心等。

記者在起步前約兩小時，沿遊行路線了解商戶情況。起點位置的梳士巴利花園早已有一批身穿黑衣、準備參與遊行的市民聚集。在集會大台對出有美食車，其中美食車「八珍」職員劉先生稱，遊行暫未對生意有影響，認為「今天人流比平時還要多」。他強調對修訂《逃犯條例》立場中立，但認為港人可為自己發聲，他又說：「這邊應該相對和平，終點就不知道了，但我相信參加遊行的人士，有八、九成都是和平的。」

有市民發起「七月七日九龍區大遊行」，並獲警方批出「不反對通知書」，於今日下午三時半由尖沙咀梳士巴士花園起步，沿廣東道遊行去高鐵西九龍站，當中途經不少旅遊熱點包括太空館、文化中心以及戲曲中心等。

除了梳士巴利花園內的兩輛美食車，花園外亦有雪糕車營業，經營者歐陽先生指，自己在尖沙咀擺檔30多年，未見過有人在該區示威遊行，而今日的人流比平日少了很多，惟不太在乎生意額：「都係咁做（生意）。」他坦言不支持《逃犯條例》修訂，自己對政府的不滿亦一言難盡，認為年輕人為香港發聲是好事，「和平示威當然好，但衝擊就不好了。」

有廣東道某藥房職員反映，近月本港示威集會頻密，內地遊客減少，「成個月生意少了一半，你看幾冷清」。不過他認為，示威遊行是港人自由，「唔好在我門口搞事，阻住做生意就好了」。

他坦言不支持《逃犯條例》修訂，自己對政府的不滿亦一言難盡，認為年輕人為香港發聲是好事，「和平示威當然好，但衝擊就不好了。」

海防道一間食肆的女職員指，今早明顯少了生意。 另有位於遊行路線旁、海防道一間食肆的女職員指，今早明顯少了生意，午市時間店內亦未出現客滿的情況：「一早說了尖沙咀會有事發生，你說遊客還敢不敢來？」她又補充期望遊行和平進行，「唔好搞事」，又稱：「香港最好是有自由，但好似昨日屯門公園那樣『蟻多褸死象』，『人多蝦人少』就不好了。」 漢口道內行的餐廳男職員稱，今日見尖沙咀市面略為冷清，又指餐廳非以內地團為主，生意變化不大。對於本港近日遊行示威，他個人認為「這是全港人的事，生意額唔計得咁多」。