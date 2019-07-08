【九龍區大遊行】深圳男翻牆看港聞　親身來港支持港人：爭取自由

「我從大陸來，感謝港人。」反對修訂《逃犯條例》示威持續一個月，昨日的「九龍大遊行」，一位戴上口罩的少男，在接近終點的柯士甸港鐵站外，默默高舉一張標語，為遊行人士打氣。 少男來自深圳，他透過翻牆看港聞，自6月9日開始，一直關注修例事宜及香港的示威抗爭。來港支持遊行，他坦言害怕回內地後會被追究，但他還是寄語遊行人士：「不要放棄，爭取自由！」 遊行人士行至中港城門前，一度用普通話向站在行人路的內地旅客大叫「一起來」，邀請他們加入遊行隊伍，有內地人向遊行人士大喊加油。

(余睿菁攝)

擔心返回內地後會遭秋後算帳

內地人士阿路(化名)向《香港01》記者表示，他在深圳工作，由於內地上網未能看香港及外國的網站，故一直有「翻牆」看香港新聞的習慣。自上月9日「百萬人大遊行」起，阿路就持續關注反修例示威，昨日更特意親身來港，到尖沙咀支持港人抗爭。

然而，但由於擔心返回內地後，遭到有關部門的秋後算帳，故不便談論太多，只向記者展示了兩面手寫標語，同時用以遮蓋面貌。內容為：「香港加油反送中」，及簡體字寫道：「我從大陸來，感謝香港人!不要放棄，爭取自由」。語畢他就離開，淹沒在人海之中。

「今日武漢、明日香港」

此外，亦有人高舉用簡體字印製的標語，寫道：「打倒習帝」，及繁體字「今日武漢、明日香港」。沿途有不少外國人面孔，手持英文標語。其中一名外籍男子，左手高舉電話，亮起屏幕展示一面澳洲國旗，右手則舉起A4紙，打印著「Hong Kong,Together We Stand」，其他市民則行過時，舉起「No China extradition」標語。

遊行人士當中，有一對「長者姊妹花」，姊姊已屆六旬，妹妹亦已年過半百。其中妹妹要撐杖而行，原來她的膝蓋受創，手術癒後不久，仍相當疼痛；至於姊姊則近年曾接手「通波仔」手術。她們兩人不顧自己身體問題，仍然站出來為下一代發聲：她們在香港出世、生於斯長於斯，不希望香港沉淪下去。不過，為怕家人擔心，她們今次是暪著家人出來，因此均不願出鏡。

(余睿菁攝)

遊行人士昨日下午行至中港城門前，一度用普通話向站在行人路的內地旅客大叫「一起來」，邀請他們加入遊行隊伍。雖然大部分旅客只靠在路旁的欄杆，圍觀遊行經過，但有內地人向遊行人士大喊加油，引來遊行人士歡呼。周日的遊行，主辦單位稱23萬人參與，而警方則指遊行高峰人數為5.6萬人。