葵涌廣場壞冷氣翳熱　　廚房達38度人流銳減商戶叫苦

葵涌廣場自7月1日傍晚起，因商場通風系統機件故障，導致商場冷氣不足，至今己逾一星期。其中「葵廣」食肆集中地的三樓更是重災區，有商戶展示溫度計，顯示廚房室溫高達38度；有遊人指進入商場半小時已汗流浹背，有待商場冷氣維修完成後才會再度光顧。惟商場管理處表示，訂購維修零件需時一個多月。而冷氣系統何時復修更是未知之數。

「以往每年一次（壞冷氣），抗議示威都唔理我地（租戶）。」葵涌廣場租戶麥先生向記者透露，過去數年每當進入酷暑時間，商場冷氣系統均會出現故障，但今次情況尤其嚴重，自7月1日傍晚起至今已超過一周。麥先生指，昨（7日）天有至少2輛救護車奉召到達商場，據悉上周六（6日）更有年輕女顧客在商場內中暑，需由救護車送院治理。麥先生指，他與其他商戶今（8日）天下午曾到管理處投訴，只獲對方回覆「你地（租戶）嘈都無用」。遊人流量銳減，而且業主一方亦無提出任何租金減免建議，商戶大呼無助。

有售賣熱食的店主黃女士表示每年商場都會壞冷氣，但之前每次都只是壞一兩次，不會像今次般需維修一個多月。她表示，現時商場人流比以往大幅減少，生意額少了「一半有多」，管理處向他們表示正處理保險賠償事宜。黃女士雖然已於店內自設風扇解溫，仍然汗流浹背。

食肆女員工表示，廚房溫度高達38度。（胡綽琳攝）

採訪期間，一名麵食店女職員向記者展示一個溫度計，顯示廚房內溫度高達38度。她稱抵受不住廚房內的熱力，「簡直熱到全身冇力工作」需走出樓面稍事休息。她補充，顧客得知店舖沒有冷氣，便急步離開，「簡直唔敢入嚟幫襯」。

場內十米一風機 顧客：等冷氣整好再嚟

記者現場觀察，葵涌廣場全部三層均缺乏冷氣提供，其中以食肆集中的三樓情況尤為嚴重。商場管理處雖然已派員於場內安放多部座地式大型吹風機，每相隔十多米便安置一台吹風機，惟記者發現部分吹風機並未有接上電源。

劉先生原先打算到葵涌廣場三樓用膳，到埗後發現沒有冷氣的三樓太過悶熱，只好轉到二樓，並走到吹風機前納涼。他指，自己到達半個小時己經汗流浹背，他更稱「應該唔會再嚟，或者等（冷氣）整番好先再嚟。」