【逃犯條例】連儂牆被毀　默默拾垃圾　上水媽媽﹕年青人教我包容

金鐘政府總部的連儂牆，是雨傘革命時期的地標，經過五年的沉寂過後，今年六月隨著反對《逃犯條例》修例的遊行、集會，再次活過來。港人發起的「不合作運動」，令連儂牆衝出金鐘，遍地開花，多年來飽受水貨客折磨的上水亦見連儂牆。但一如各區情況，上水連儂牆亦遭破壞，一位上水媽媽不斥罵，僅默默收拾散落一地的便利貼，她說﹕「我係年青人身上學到包容！」說著，她忍不住落淚。

上水連儂牆位於通往上水中心的行人天橋，長約30米。(蔡正邦攝)

上水連儂牆位於通往上水中心方向的行人天橋，長約30米，有義工將紙皮綁在欄杆上，好讓市民把寫滿心聲的便利貼貼在紙皮上。留言中，除了支持反修例的聲音，也有不少「光復上水」的訴求。於上水區居住近30年的Jackie，今日（12日）下午約1時半，行經上水天橋的「連儂牆」，發現一名老翁企圖破壞紙牌，她未有上前指責，反而默默地收拾散落一地的便利貼。

「我唔想佢哋整爛香港人嘅心血，我可以做到嘅，就係幫佢哋填番好！」Jackie不禁失聲痛哭，指很佩服年輕人的忍耐性。她表示假如看見有人撕毁便利貼，會很生氣，「但我係年青人身上學到包容！」

上水媽媽Jackie接受訪問時忍不住落淚。(王佩殷攝)

「佢哋（自由行）不斷咁入侵我哋嘅生活，蠶食我哋嘅資源！」Jackie稱，自從本港放寬自由行來港政策後，區內有很多自由行入侵社區，阻塞街道及令區內物資緊張。「上水本身係一個好寧靜嘅地方小區，佢哋嘅入侵，令老人家過咗早餐時間，唔會出街同落樓。」

Jackie指出，不是有自由行給水貨客的行李箱，輾過市民的腳部，又胡亂推開老人及小童，「我奶奶比佢哋撞斷骨到兩次，最後要睇跌打！」加上表示不滿後，反被對方指責她不是。她指會參與明日「光復上水」的行動，希望為上水區居民的權益發聲。

市民在便利貼上寫上鼓勵的字句。(蔡正邦攝)

難忍林鄭「媽媽論」 決意走上街頭抗爭

「我哋香港人係自己地方度行，都要忍氣吞聲，包容唔係咁樣囉！」Jackie認為，政府沒有正式回應香港市民的訴求，「林鄭講一次錯一次，我完全係因為佢套『媽媽論』走出嚟！」她表示，本身屬於政治冷感的人士，但對於林鄭月娥的言論感到無法忍受，於是走上街頭，為下一代及年輕人發聲。

對於八九年64事件，Jackie指香港人上下一心支持北京學運的學生，佢疑問為何近期的示威遊行會有人指責學生，「點解香港人，會指責返香港學生呢？」

對於本港多區有市民自發築起「連儂牆」，Jackie稱近期活動沒有大台支持，主要由市民及網民自發。她指曾經目睹有年青人的上衣沾血，於是發現對方曾經被人毆打，「我作為兩個小朋友嘅媽咪，我真係覺得好心悒！」希望大家於活動期間盡量保持和平。