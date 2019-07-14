【後領展時代】基滙資本提早解約　青衣長亨商場30年文具店結業

近年有多個屋邨街市翻新後會大幅加租，令不少小店紛紛結業。私募基金管理公司基滙資本自2014年起向領展購入多個屋邨商場，包括青衣長亨商場。民間組織「青衣島民」一直關注青衣區內情況，他們相信長亨商場內的小店將會陸續結業，包括一間於商場內屹立30年的新華文具店。有街坊指，對於情況感到非常無奈。

（王譯揚攝）

舊式文具店伴隨著香港人成長，而屹立長亨商場30載的新華文具店亦然。新華文具店歷盡三個「朝代」，分別經歷過房署、領展（前身為領匯）至現時的基滙資本的管理，惜基滙資本單方面向文具店提早解約，租約估計至10月正式完結，實際需視乎基匯資本會否再與商戶協商。

文具店老闆呂先生直言，商場每易手一次，管理都每況愈下，「唔好話領展衰，呢間仲衰，一間衰過一間。」呂老闆透露，現時店舖面積500多呎，租金不超過二萬元，惟當基滙資本翻新商場後，著他們搬至一個接近300的舖位，單是租金已達18000元，當中未包括管理費等雜費。

（王譯揚攝） 老闆娘：我哋呢啲老香港人好慘 昨（12日）呂老闆親手寫上「租約期滿」、「多謝支持三十年」的字句貼出櫥窗，老闆娘指，字句貼出後，街坊紛紛到店內了解，老闆娘坦言，三十年來見證著街坊成長，難免依依不捨，她慨嘆小店都是社區的基本需要，惟新租約卻容不下小店「其實我哋呢啲老香港好慘，政府只係關心新移民，有冇理過民生？」呂太直言，近年愈來愈多商戶陸續離場，商場內十吉九空，「一個本身好健全的社區變得愈來愈冷清。」