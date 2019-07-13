【光復上水】退休練馬師簡炳墀隊頭領軍﹕政府廢，水貨客返鄉下

光復上水遊行準時在今午3時半起步，隊頭甫走出運動場後，馬路對面便見近年歸隱上水、已退休的五屆香港冠軍練馬師簡炳墀，梁金成等人著他加入遊行行列，簡Sir僅揮手示意，其後他再出現在隊頭，接受傳媒訪問時指支持遊行，批評水貨客搞亂上水，「踢啲水貨客走，叫佢哋返鄉下！」簡sir又批評政冷無能。對於《逃犯條例》爭議，他稱﹕「五十年不變，而家已經變喇，咁個政府冇用啦！」

叫示威者：「唔好打警察！」

已退休的簡炳墀，人稱「食力簡」、「簡sir」等，現年81歲。他曾在1960年代曾為香港輔警，後來加入馬圈，五度成為香港冠軍練馬師，近年在上水享受退休生活。簡Sir在光復上水遊行起步不久後，在對開馬路出現，當時他曾向遊行隊頭叫﹕「唔好打警察！」遊行人士著他加入遊行，他僅揮手示意。

十多分鐘後，當隊頭走至水貨店橫行一帶時，簡Sir又再度現身。他接受傳媒訪問，問及他對上水水貨客問題有何想法時，他直指﹕「梗係有同政府講（水貨客問題），但個政府廢架！」他並支持居民遊行表達訴求，「踢啲水貨客走，叫佢哋返鄉下。」

對於水貨客影響北區民生，簡Sir亦有怨氣，「中國大陸邊有文化架，叫佢哋番返去啦，唔好搞亂上水，叫佢哋唔好搞咁多嘢！」問及簡Sir是否支持《逃犯條例》，他回應稱﹕「五十年不變，𠵱家已經變喇，咁個政府冇用啦！」