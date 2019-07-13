【光復上水】警揮棍追打示威者　有人被擊中頭部流血

光復上水遊行演變成流血衝突。下午新運路與智昌路交界，示威者推鐵馬堵路，警員施放胡椒噴霧及揮動警棍驅趕聚集群眾，現場情況混亂，混亂當中有示威者頭部遭擊中受傷，需坐於地上接受治療。亦有示威者倒地，並懷疑嘔白泡及抽搐，情況嚴重，其後被送院醫治。

今日有網民及地區人士發起「光復上水」遊行，以打擊水貨客為主要目標。遊行初段大致和平進行，而到大約下午五時，上水廣場附近有警員與示威者發生衝突，警方多次施發胡椒噴霧驅趕示威者。而在下午約五時半，示威者開始在新運路以鐵馬及水馬等障礙物堵塞馬路，配備長盾的防暴警員到場戒備。

示威者頭部受傷流血 地上遺大量血跡

下午五時上水新運路與智昌路變成「戰場」，愈來愈多示威者聚集於馬路上，警員作出驅趕，與示威者爆發衝突。現場情況相當混亂，雨傘與警棍亂舞，期間有示威者報稱被硬物擊中頭部受傷流血，地上則留有大量疑似血跡，傷者需暫時坐於地上，接受救護人員協助止血。

示威者傷勢嚴重疑嘔白泡抽搐

混亂期間，一名被捕示威者受傷，情況嚴重，於現場接受急救。有圍觀人士表示見到傷者嘔白泡，傷者腿部不時抽搐。警方突然呼喊同胞撤退，大批在場示威者咒罵警員。立法會議員范國威在場調停及維持秩序。

下午六時二十五分，有救護員到達上水站抬走受傷示威者。據區議員譚凱邦稱，一群示威者於新運路十字路口與警員發生衝突，警察對着其中一位男示威者的眼睛施放胡椒噴霧，致使該名男子有嚴重敏感反應，故需送院治理。