【光復上水】示威者闖藥房街掃場　掟貨入舖抗議阻街　大閘被噴油

今日有網民及地區人士發起「光復上水」遊行，反對水貨客在上水橫行，而遊行過後再演變成警民衝突。衝突延續至到下午六時許，有部分示威者走到區內各大藥房示威，抗議藥房貨品阻塞通道，以及造成區內水貨客肆虐的情況，有已關門的藥房被示威者以鐵馬圍封出入口，有藥房的鐵閘被噴油，有示威者將放在行人路的貨物擲入藥房。龍豐藥房成為「遇襲」的重災區。

傍晚六時半，上水警民衝突繼續，有示威者在現場作出呼籲，晚上七時一同到新康街藥房抗議。而接近七時，近百名示威者於石湖墟新康街、符興街一帶「鳩嗚」，示威者看見藥房正開門營業，則對該處的藥房呼叫「閂門」，並叫拖篋人士「返大陸」。部分藥房見狀急急拉下大閘，到七時十五分左右，示威者走完石湖墟一帶，該處已經沒有藥房開門。

有藥房大閘噴有「反送中」塗鴉。（黃桂桂攝）

在龍琛路方面，晚上七時十分，一行數十名示威者包圍一間藥房起哄，該藥房門外的行人路上，擺放了不少該店的房物，示威者對此感到不滿，促請藥房職員將門外的貨品搬至舖內，並稱「你阻咁X耐街，依加叫你執返啲野入去咋」、「條路人㗎，唔係你㗎」。有疑似該店職員隨即將貨品搬進舖內，期間有部分示威者協助執拾，也有示威者繼續指罵藥房職員，又高叫「我要買奶粉」等口號，並敲打旁邊的鐵閘。該藥房職員清理好門外的雜物及貨品之後，馬上拉下大閘。

而龍琛路及新豐路交界的新龍豐藥房的大閘被人以噴漆噴上「水貨9」字句，而閘外則被鐵馬圍封。現場有示威者解釋行動，指龍琛路雖有大量藥房，但因龍豐藥房為區內大型連鎖店，故以此為目標，貫徹遊行目標：踢走水貨客。