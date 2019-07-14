【沙田遊行】吉野家好運中心分店木板圍封玻璃　市民：標奇立異

多場遊行示威爆發衝突，有現場執法警員被「起底」，個別警員資料張貼在連儂牆上，逾百名警員日前到大埔連儂牆清理，被網民譏為「撕紙王」和「撕紙狗」。連鎖快餐店吉野家facebook發布「獅子狗」廣告，其後撤回激起輿論反響。今日（14日）社區組織發起沙田大遊行，沙田好運中心吉野家分店嚴陣以待，以巨型木板圍封外牆玻璃，有網民嘲吉野家為遊行人士建築連儂牆。

社區組織發起沙田大遊行，沙田好運中心吉野家分店嚴陣以待，以巨型木板圍封外牆玻璃。。（李穎霖攝）

多場遊行示威爆發衝突，有現場執法警員被「起底」，個別警員資料張貼在連儂牆上，逾百名警員日前到大埔連儂牆清理，被網民譏為「撕紙王」和「撕紙狗」。

連鎖快餐店吉野家facebook發布「獅子狗」廣告，母公司合興的行政總裁洪明基受訪時聲言解僱涉事廣告員工，以及與外判廣告公司解約。雖後來吉野家外判廣告公司SSHK強調所有小編，包括市場部同事仍然上班，但已引起軒然大波。今日社區組織發起沙田大遊行，沙田好運中心吉野家分店嚴陣以待，以巨型木板圍封外牆玻璃。

食客林生指「未見過封成咁，人地應該以為係裝修。」對於下午遊行，他相信示威者應該不會衝擊，會和平舉行，直言吉野家「做多咗。」另一名食客陳生覺得吉野家保護自己情有可原，但認為示威者不會衝擊吉野家玻璃，惟有可能圍堵。有市民聞風而至，批評吉野家「標奇立異，封左咪仲衰！」又有網民嘲吉野家為遊行人士建築連儂牆。