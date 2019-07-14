【光復上水】憂遊行人士中暑　90後餐廳東主派水：幫得就幫

光復上水行動昨日舉行，起點位於北區運動場，位於運動場對面的一家餐廳「鳳鳴居」於遊行期間不單沒有關門，更在店外的小桌子擺放多個紙杯及一樽凍檸水，牆上貼著「熱就飲啦！唔洗客氣」的字句。90後店主兄弟指，昨日（13日）天氣酷熱，擔心大家會中暑，故派水聲援遊行人士，坦言「幫得就幫！」

店主阿健表示，昨日遊行人士所針對的目標並非他們，故對其生意影響不大。 （陳蕾蕾攝）

90後店主阿健表示，因為昨日天氣炎熱，「見到市民咁辛苦，我都想出一分力，起碼都有幫吓手。」他表示昨日未有關舖，因為遊行人士所針對的目標並非他們，對他們影響不大，只是晚市時間略受影響，「無所謂，一、兩次又唔係成日！」。

街坊道謝 互相打氣

阿健與友人於一年多前合伙開店，現時店內由五至六個人合力經營，原本借用於友人契媽位於新祥街的舖頭開午市，「試吓玩吓做醉雞米線」。剛開始時沒有太多客人，面對的困難重重，及後幸運得到一班街坊欣賞他們的米線，經過街坊鼓勵下，便到現址開設新店；昨日派水時不少街坊向他們道謝，「唔該你」、「加油呀」聲音不絕於耳，又見到不少熟悉的面孔，認為街坊於遊行中「付出咗好多」亦同被感動；被問及若下次有類似行動會否繼續幫忙，阿健亦指「幫得就幫！」

在店內幫忙的胞弟阿俊則表示希望支持遊行人士，「我哋純粹想出一分力，做唔到啲咩，只可以做呢啲嘢」。雖然遊行路線並不經過店外，但亦希望可幫到有需要的街坊。他表示，遊行活動對於食肆並無影響，「因為點遊行都要食嘢」，而且針對的對象並非他們。雖然遊行會帶來好壞兩方面的影響，對經濟方面或有一定影響，但對上水街坊亦會帶來正面影響。

水貨客無阻餐廳生意

阿俊續指表示，昨日天氣酷熱，「行出門口已經好熱，擔心大家會中暑」、「就算出個門口食支煙都流晒汗，唔好話佢哋遊行啦！所以想聲援大家，他表示自己一直保持中立，但希望以不阻礙大家為大前提，「條路係大家一齊行嘅，但你唔好擺個篋係路中心執貨」。阿俊又指，店舖主要做街坊生意，所以水貨客實際對他們生意未有太大影響。