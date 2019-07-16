【光復上水】行李、紙皮重現水貨客重災區　被包圍藥房稱生意回復

上周六（13日）有網民及地區人士針對當區水貨客過多的問題，發起「光復上水」遊行。遊行至傍晚開始演變成警民衝突，亦有部分示威者到上水各大藥房抗議貨物阻街及製造當區水貨問題。「光復」過後，記者今（16日）中午往上水街道視察，仍見少量「拖篋」人士，但除了數家大藥房，阻街執拾貨品的情況稍見減少；及至下午，行李、紙皮及水貨客重現上水，不過仍未及以往水貨客高峰期嚴重。而當日被示威者包圍的藥房表示生意影響不大，尊重遊行示威，但不認同示威者的暴力行為。

有人在龍豐藥房外行人路執拾貨品。（廖俊升攝）

「光復」後第三日，今天（16日）的上水街道明顯較早前平靜。中午時分，沿著水貨客「重災區」新康街走，路上不時會碰見「拖篋」人士，但通道尚算暢通無阻。數間藥房及屈臣氏門外有擺放了幾個行李箱，惟不見稍早前的蜂擁情況，而當中龍豐藥房比較多顧客，有數人帶著行李箱坐在門外。

龍琛路方面的情況大致相同，數間藥房都只有零星「拖篋」客，未見有人在街道上「執貨」，然而一些藥房繼續將貨物擺放於店外的街道上，明顯堵塞了部分行人路。

龍琛路上的藥房宥零星客人。（廖俊升攝）

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龍琛路及新豐路交界的龍豐藥房在「光復」中被示威者「拆招牌」，至今該招牌仍未修復，牆上還留有「龍豐集團」四字的痕跡。據觀察，該分店是「光復」之後最多客人的藥房，記者採訪期間，有逾十位客人在內採購。而店外長期擺放了多個行李箱，亦有客人霸佔了行人路整理所購得的貨品。不過，除了龍豐藥房，其他在龍琛路上的藥房就相對冷清，閒時有數名客人進內。

「光復」遊行之後，示威者到不同藥房抗議，一度被示威者包圍的富裕藥妝今天照常營業。當晚示威者到富裕藥妝外起哄，指控其擺放貨物堵塞門外道路，並將貨物擲回舖內。藥房職員就表示，他們尊重和支持遊行示威，但不認同有關暴力行為，「唔係滋擾添啦，直頭係覺得人身有危險，百幾人圍住我哋十零人。你哋求其一個打我哋，我哋還手啊？你哋蒙晒面，同賊有咩分別？」

富裕藥妝職員指，「光復」當天完全沒有生意，但至今已回復至之前一樣，相關行動對他們影響不大。

下午三時，一名女士疑似在點算記錄貨品及散貨，亦有「拖篋」人士接貨。

直到下午三時，新榮街轉至海禧商場外的行人路，開始出現多位操普通話及內地方言的人士，堵於行人路中心執拾貨品，遺下一地紙皮貨。其中一名女士疑似在點算記錄貨品及散貨，亦有「拖篋」人士接貨。