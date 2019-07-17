南丫島榕樹灣公眾碼頭　大嶼山二澳碼頭改善工程　料2022年動工

碼頭是作為船泊岸上落乘之用，但香港已有的舊有公共碼頭已經歷一段歲月。雖然政府有為這些碼頭作定期保養，但依舊有需要為它們進行更全面的改善工程。有見及此，政府在2017年的施政報告提出「改善碼頭計劃」，旨在為一些較偏遠的公共碼頭進行改善，以及便利市民往來一些郊遊景點及自然遺產，而南丫島榕樹灣公眾碼頭及大嶼山二澳碼頭被納入首階段計劃去改善的碼頭。

榕樹灣公眾碼頭現貌（資料來源：土木工程拓展署）

南丫島榕樹灣公眾碼頭位於離島區南丫島，南丫島對外交通主要是水路。碼頭在六十年代初興建，現已投入服務高達五十年。碼頭除了讓公眾使用外，更是連接榕樹灣渡輪碼頭及榕樹灣的唯一通道。但鑑於碼頭使用年長，內部設施老化。在土木工程署的文件中指出現時碼頭部分結構更需要以鋼架作臨時支撐。故此，榕樹灣公眾碼頭需要進行全面改善工程，以修補內部結構。

模擬榕樹灣公眾碼頭改善工程後的效果圖（區議會文件）

此外，二澳碼頭位於離島區大嶼山二澳，但二澳並沒有任何車路連接，十分依賴水上交通。由於二澳碼頭並不是由政府興建和保養，其老化問題頗為嚴重。土木工程署的文件中指出二澳碼頭更有部分梯級被侵蝕，為市民上落碼頭加添風險。加上，二澳碼頭設計簡陋，不符合現時碼頭設計標準，現有碼頭水深不足，更影響了船隻靠泊。因此，基於安全原因，二澳碼頭就被納入首階段去改善的碼頭之一，並重新在附近建造新碼頭。

二澳碼頭現貌（資料來源：土木工程拓展署）

模擬二澳碼頭改善工程預想圖（區議會文件）

土木工程署指預計在2020年開始進行詳細設計和勘探工程，並爭取於 2022年展開改善工程。而在工程進行時，榕樹灣公眾碼頭會提供臨時靠泊設施和行人通道，二澳碼頭則會可以繼續使用。