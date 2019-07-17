【沙田遊行】盤點新城市廣場公共空間　四隱藏綠化天台　設施殘舊

根據沙田新城市廣場的地契，除了公共通道需24小時開放予市民，條款內及地政總署資料均顯示有寫明於個別樓層內，需要預留地方作公共空間，包括3、5、7及9樓的綠化天台。今（17日）記者到場巡查，發現綠化天台的使用量少，而且日久失修，而商場內亦缺乏指示，即使沙田街坊亦未必知道新城市廣場內有如此多的空間。

沙田新城市廣場的3樓平台除了有一個「史諾比開心世界」外，亦有一個由網球場變成一個地上只有跳飛機框框的「遊樂場」，不過空無一人，而且設施殘舊，日久失修。

三樓公共空間

+ 4 + 3 + 2

5樓平台則分為左右兩面，左面為一個高爾夫球場，惟記者逗留多時，均未有發現有市民使用甚至踏進球場。至於右面為一個綠化天台，鋪滿人造草皮，間中有市民到該處閒聊。

五樓公共空間

而七樓平台設有不少長椅，於節日時偶有裝飾。至於9樓平台，則需經由7樓平台的樓梯才可到達，惟路程中並未有任何路牌指引，直至到達9樓平台時才可得知該處設有一有機農莊，開放時間為早上11時至晚上7時。

七樓公共空間

九樓公共空間

其開放時間應為每天上午7時至晚上10時。據發展局發出的《私人發展公眾休憩空間設計及管理指引》，「私人發展公眾休憩空間」可訂立個別的開放時間規定開放予公眾，惟開放時間不得少於13小時。不過新城市廣場9樓平台的開放時間只有8小時，比指引少5小時。加上商場內沒有足夠的指示， 公共空間的位置，街坊實在難以得知其確實位置。