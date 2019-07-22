【元朗黑夜】青年受襲恐慌　市民組車隊義載　社區中心延長開放　

元朗昨深夜爆發白衣人無差別襲擊民眾暴力事件，更盛傳白衣人今天會再度滋事，元朗、天水圍及屯門居民陷入恐慌，人人自危。有社區中心化身休息站，凌晨開放予年青人及市民休息及作情緒支援，亦有深宵外展社工增加接載年青人回家服務。此外，市民自發組成安全車隊，由立法會議員鄭松泰協調的車隊據稱已有17輛義載車，接送元朗屯門居民安全回家。

網中流傳有九間社區中心及大學學生會室開放作臨時庇護站。其中，位於屯門的明愛容圃中心及位於天水圍的基督教香港信義會天水圍外展社會工作隊中心接受記者查詢時，指中心自周一晚上10時至周二清晨6時開放作休息站及提供社工情緒支援服務，日後會視情況考慮繼續凌晨開放與否。

明愛容圃中心社工劉先生表示，中心原僅提供日間服務，傍晚6時關閉，但鑑於元朗站事件，今日出現大量再計劃襲擊的消息，擔心屯門年青人的安危。中心督導主任與明愛溝通後，決定於晚上10時至翌日凌晨6時通宵開放，提供年青人或其他有需要市民前往休息，亦安排社工留守，為他們提供情緒支援服務，日後再有開放安排將在網上更新。

基督教香港信義會天水圍外展社會工作隊社工張先生表示，天水圍深夜外展服務一向於周一至四服務至凌晨兩時，但因應元朗事件，今日將服務延長至清晨6時，並開放中心作休息站，供市民歇息及作情緒支援。另外，深夜外展接送年青人服務亦延長至清晨6時，在其有逼切需要的情況下，接送他們回家，該服務對象主要為24歲以下年青人。

救世軍屯門東綜合服務深宵青少年外展服務的接載年青人服務原周一休息，但今日亦增加服務，暫定時間為晚上8時半至凌晨3時，主要為在屯門區內提供服務，但將按實際需要，考慮接載其他年齡及地區市民。

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返元朗/天水圍/屯門 ，需要支援的話可以搵 元朗青少年夜展 Tel: 8209 9021 天水圍夜展 Tel: 9872 9969 屯門夜展 Tel: 6037 7780 有車接送 ———————————————— 【臨時庇護站開放事宜】 •基督教香港信義會天水圍外展社會工作隊即時開放中心予有需要人士休息。 地址：天水圍天瑞邨瑞輝樓地下 中心電話：26174881 熱線電話：98729969 •明愛容圃中心 屯門大興邨興盛樓地下 24537030 通宵開放 •屯門贖世主堂 屯門鄉事會路二號 24596510 通宵開放 •宣道會愛禾堂 大埔仁興街46號利達大廈地下 26629066 通宵開放 •好鄰舍北區教會 地址：上水石湖墟新康街12號3樓 電話：9207 9232 通宵開放 •嶺南大學康樂樓2樓空地 地址：屯門青山公路嶺南段8號 時間：即時至翌日 請不要逗留在元朗站，直接由兆康站前往嶺南，並於北閘進入 •香港大學學生會大樓 Level UG1, Union Building,HKU, Pokfulam, Hong Kong •樹仁大學 地址：北角慧翠道樹仁大學宿舍及文康大樓2樓204室（學生會室） 開放時間：即時至翌日 聯絡:66548340 / 56818227 Telegram：SYUSU2019 •中大學生會休息中心 若任何同學需要地方稍作休息（尤其家住元朗者），可前往中大學生會會室。 地址：中大范克廉樓LG 查詢：56856314 TG:@cusuhelp_sammi

此外，有市民響應立法會議員鄭松泰號召，自昨晚組成安全車隊，接載元朗、天水圍及屯門居民回家。鄭松泰元朗地辦主任鄧文傑表示，車隊屬自發性，目前有17輛車，已開始接載居民安全回家。