【逃犯條例】前線學生捱餓　網民發起助養　平等分享資助麥當勞券

反對修訂《逃犯條例》運動持續超過一個月，至今每周仍有示威活動。昨日(29日)有一篇文章在網上瘋傳，指有學生示威者因為無錢吃飯而捱餓。「平等分享行動」發起人向前線學生資助麥當勞券及餅卡，希望學生知道他們並不孤單。

昨日下午，幾篇關於示威前線的學生無錢吃飯而要捱餓的文章在網絡瘋傳，不少人發起支援學生的行動。「平等分享行動」發起人曾志浩Benson昨日(29日)也發起了一個呼籲，希望公眾向學生提供麥當勞券及各款餅咭，以濟前線學生們的飢餓之苦。「昨天看到那篇文，有前線學生捱餓，因為我做開平等分享，收到幾十個訊息，問應該點做。所以就想出用麥當勞券和餅咭，幫助那些學生。」

網上有不少人提出捐錢援助學生等方法，而Benson就希望避免觸碰金錢上的道德風險，因為若果處理得不小心，整件事會變差。「麥當勞券和餅卡只可以換食物，不能換錢，如果直接捐錢會令人誤會是『收錢做嘢』。而早前認識了一些前線的老師，我會拜託他們把麥當勞券和餅卡交給學生們。」而他也不太贊成資助小店，讓小店為學生提供援助，因他擔心這樣會連累小店遭受異見者的滋擾和狙擊。

Benson收集到一大疊麥當勞券及餅卡，希望分享及站在前線的學生。（Benson Tsang Facebook圖片）

為何是麥當勞券和餅卡？Benson解釋，這是從學生的角度出發，「以小朋友飲食作起點，麥當勞有很多分店，24小時營業，而且券很易用，任何一間都能換到；至於餅卡就可以換水和麵包，不少地鐵站有美心。主要是考慮機動性和方便。」

Benson坦言，自己的工作過分忙碌，不能時常走在最前幫助學生，但仍希望以不同平台提供協助，例如是給予食物支援。Benson說希望透過有關援助，令到學生知道，他們並不孤單。「想告訴後生仔，我們這些不能走在前線的老鬼，也很支持他們。就算為他們心痛但也會支持，想告訴他們，其實你們並不孤單。」