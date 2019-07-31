【風球韋帕】信芯園園主信哥三招防風　鯉魚門商家木板圍封店門

天文台今午懸掛今年首個八號風球，下午4時許，韋帕集結在本港西南偏南約320公里，現時平均風速每小時63公里或以上。過往出現嚴重水浸的元朗小磡村、鯉魚門及杏花邨的居民及商店已做好防風措施。

位於元朗的新田小磡村經常於颱風暴雨中成為水浸重災區。「信芯園」園主、花農梁日信（信哥）表示，是次颱風來得有點，未作太多防風措施，今早大雨過後，農場內水深過田面，立即用抽水泵抽水，但部分向日葵仍受損，估計損失五位數。

信哥指，昨日天文台仍指掛8號風球的機會率不高，因此沒有作太多準備。今早水浸後，他只可以用泵盡量將水泵走。

今早大雨過後，農場內水深過田面，立即用抽水泵抽水。（鄧栢良攝）

信哥準備三寶防風

對於去年超級颱風山竹襲港，位於低窪地方的小磡村水浸至屋頂，當時塌樹擋住去路，又無法移走。面對今次韋帕襲港，信哥準備了三招防災。信哥稱，準備了三部電鋸，若到時塌樹擋路，會鋸樹開路。

另外，去年山竹時，有村民的屋被水浸至屋頂，被困閣樓，當時信哥用舢舨前往拯救被困村民，今年同樣準備了舢舨，水浸時可救人。信哥稱，晚上若水浸得很厲害，會帶家人到停泊於村內的貨車避雨。

農具已放入鐵櫃內。（鄧栢良攝） 信哥稱，去年有幾十萬的農具在水浸時報銷了，為免重蹈自己覆轍，信哥已將農具放入鐵櫃內。

杏花邨情況

除了新界低窪地區容易出浸，港島東區杏花邨亦曾成為水浸重災區。前年天鴿襲港，杏花邨地下停車場水浸，水深至沒頂，數十輛車遭浸水，車主損失慘重。今日香港01記者前往杏花邨地下停車場巡察，現場只剩下五輛車，據了解，屋苑住戶可駕車至15座後面泊車。有工人在為停車場內加裝鋼板擋水。而近海的大廈地下大堂外放置了沙包，大門亦貼上膠紙。

鯉魚門情況

在過往颱風時出現嚴重水浸的鯉魚門，居民及商戶做好防風措施。有村民在家門前擺放沙包，村內亦放有由渠務處提供的沙包。而近海的商店已關門，用沙包堵住門，木板圍起商店出入口。

有近海傍的商店負責人李小姐指，颱風韋帕來得有點急，現時已將店內的貨品及電器等升高，以免浸濕，惟不見店內有鋪沙包。李小姐稱，之前兩次強颱風時，都有在店內鋪百多個沙包，但都防禦不了水浸，反而事後要將百多個沙包搬出店外，十分吃力。