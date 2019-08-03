【旺角遊行】背囊裝飯糰、寶礦力如「食雞」包　人鏈傳開免費任用

「旺角再遊行」早前獲警方發出不反對通知書，今日（3日）下午2時半開始，由晏架街公園步行前往至大角咀南櫻桃街公園，遊行將直至晚上9時。下午時分，人群開始在起點聚集，現場有人在公園看台位置設立物資站，擺放了大量食物、飲品及雨衣和口罩等，又以背囊裝好一袋袋物資，以人鏈傳開免費任人取用。 攝影：李智智

約下午2時半，在旺角遊行起點公園內已擠滿遊行人士。公園看台附近有人設置物資站，亦有人運來幾大包食物擺放於站內，當中包括炸雞脾、飯糰、漢堡包及面包等等。其中一食物盒上方貼上一張紙，上面寫上「此地方三時正會有班連登義士舉行免費香港人食物站」字眼。此外，物資站內還擺滿一箱箱飲品如寶礦力、烏龍茶、啤酒及檸檬水等枝裝飲品。

人鏈形式散發物資

除了食物及飲品外，物資站內還有大量雨衣、口罩、生理鹽水及防護裝備，任意供人取用。有人將不同食物、飲品或防護裝備放進一個個背囊裏，然後在人潮中傳開。有駐守物資站的人解釋，希望以人鏈散發物資的形式，如「食雞補充包」（打遊戲）一樣，讓有需要的人任意從背囊中取得物資，「而且鑑於最近有不少年青人捱餓，希望他們能吃飽，補充體力後去逛街，走上前線。」