【黃大仙衝突】 73 歲絕食陳伯欲保護示威者　稱被警箍頸倒地受傷

黃大仙深夜接連爆發衝突，示威者包圍紀律部隊宿舍，與住戶爆發衝突，防暴警員驅散及推進。其間，「守護孩子」參與者之一的 73 歲的馬屎埔村民「陳伯」陳基裘，曾絕食十多日支持年輕人、今日亦有出席旺角遊行帶領隊頭，深夜時份亦到黃大仙現場，全無裝備，表示欲保護示威者，惟其後跌在地上，稱被警察箍頸，無法自行站起來。

警方在黃大仙施放多次催淚彈後，軍裝警員持盾推進，驅趕示威者、居民及記者。絕食陳伯日間出席油尖旺區遊行後，晚上又來到黃大仙，與其他佩戴綠絲帶的「守護孩子行動年」成員，阻撓警方清場驅趕青年人。

凌晨1時30分，警方在黃大仙一帶進行清場及推進，站在前線的陳伯跌倒在地上，大叫﹕「警察箍我頸！」他情緒激動，不斷高呼﹕「公義何在，黠解警察會變成咁！」並指當時他欲保護示威者。同一時間，陳伯旁亦有一名疑似女記者被警察推跌在地上及以盾牌衝撞。

陳伯﹕點解鎮壓手無寸鐵嘅市民

陳伯表示有兩名警員先用長盾推撞他，又有警方從後箍他的頸，令他幾乎抖不到氣，要用力扯開衣服才逃脫。「暫時未死得，好彩我命大，係鬼門關行返來。」他說時一度哽咽。他批評現場指揮官及警員使用過分武力、殘暴，又投訴警務處處長盧偉聰，「點解鎮壓我哋，鎮壓手無寸鐵嘅市民。」

救護員接報到場治療，準備將陳伯送院。救護員表示，陳伯右頸痛，右手擦傷，接報到場時已坐下地下，未知因何時受傷。最終陳伯未有送院，由其他人攙扶離開。