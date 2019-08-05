【光復屯門公園】賣唱大媽死灰復燃　收打賞賣飲品日賺數百

屯門公園有性感大媽賣唱，邊開大喇叭唱歌邊跟長者跳辣舞惹人非議，上月更有市民藉反修例運動，發起了光復屯門公園遊行。及後屯門區區議會通過取消公園自娛區，康文署亦表示已即時停止接受使用自娛區的新申請。 市民表態看似成功逼使議員、部門採取行動，但光復過後，賣唱是否就絕跡屯門公園？記者曾到屯門公園視察，發現賣唱人士又悄悄回到公園開檔做生意，除唱歌收取打賞外，還有其他「業務」，令她們日賺數百元。 攝影：蔡正邦

7月6日的遊行後，記者於11日下午到屯門公園視察。雖然大部分賣唱人士、跳舞的表演者都沒有現身公園，但仍有幾名中年女士開檔試水溫。在表演的空檔，有身穿紅裙的歌女遊走在公園內，不時游說長者付三百元，參加當天晚上於區內酒樓為名為小月的歌女舉辦的生日會。

長者不滿年輕人光復，但認為賣唱者應聽人講，收細音量。

賣唱團再死灰復燃

該紅裙歌女游說一人不果，又轉向另一位長者，言談間，兩人提到該群俗稱「大媽」的中年歌女原於旺角賣唱，而這位長者亦提到對某個歌女的不滿，指對方一直拒絕一起吃飯的邀約，但又應別人的約。「你找到一個歌迷如我一般對你，我跟你姓。對不對？幾年來你說去哪就去哪。」他勞氣續道：「到晚會、茶會就打電話來了，次次也是飲茶，不然連電話都不打來。從她生日至今，只飲過兩次茶，你說從她生日至今已過了多少個月？」

及後，有市民自發到公園舉報表演團體的滋擾行為，與歌女、長者發生口角。二人站在遠處「觀戰」，同時稱呼到場的年輕人為「死仔」、一班垃圾。縱然不滿年輕人追擊賣唱團體的行為，長者仍向紅裙歌女說教：「我也說了早晚沒得唱，現在上網很厲害，別人叫你小聲一點你不做，還要再大聲一點，就『搞串晒』啊！搵食就要聽別人說，收細音量，對不對？」

歌女開生日會收利市

因與到場舉報的市民爭執不斷，一眾表演者約於下午五時離開公園，轉到區內一家酒樓，出席於晚上七時舉行、名為小月的歌女的生日宴。生日宴筵開十多席，除了有人在台上獻唱，台前亦有一大群歌女與長者共舞，當中有歌女衣着性感。

至晚上約十時，參加宴會的賓客陸續離去，而紅衣歌女亦乘坐巴士，返回佐敦寓所。乘車期間，紅衣歌女在電話中談及當晚生日會的營運模式，為歌女拉客參與，當中亦透露不滿部分歌女獻唱的曲目太少：「我心想，你XX啦，是你搞派對還是我搞？你只唱兩首，別人鬧爆你。，你自己一圍(客人)都沒有，我都不知道她憑甚麼搞派對。」她又提到，部分打賞利市是十元、廿元，亦有較闊綽的客人打賞4、50元的利市。

早前採訪所見的紅衣歌女再現屯門公園賣唱，手中握有利市。

公園內歌女兜售飲品

兩星期後，記者再到屯門公園視察，發現自發到場舉報的市民數量銳減，故不少歌女重返公園表現，場內起碼有20位表演者，當中有人戴歌載舞，有人收取利市。幾個歌女通常共用一個樂師為自己伴奏，在輪候期間，有歌女會向圍觀的人兜售飲品，一罐啤酒或一包紙包飲品收取20元，然而，啤酒在公園內的小食亭只索價12元，紙包飲品亦只是4元一包。

記者亦重遇之前的紅衣歌女，她在公園內賣唱至傍晚六時半，便與一位歌迷一起乘車到旺角。晚飯後，她又到廟街一帶的歌檔賣唱，至晚上十時半，有警察勸喻才收檔。期間，她曾在袋中拿出鈔票細數，目測短短半天，她已有數百元進帳。

有歌女重返屯門花園賣唱。

區議員：有街坊說最高峰有十檔

屯門區區議員譚駿賢指，光復遊行的翌日，仍有約十檔於屯門公園營業、賣唱，其後民間自發於7月8日舉辦「暢遊屯門公園」行動，加上有街坊自發就噪音問題作出投訴，故其後兩、三個星期，賣唱團體都沉寂一時，只有一、兩檔出來試水溫：「但最近幾天擺檔的人數開始變多，受爭議的人士又出來擺檔。」光復遊行過後，屯門區區議會全體議員已一致通過取消公園自娛區，他指當時署方亦有與議員、警方到公園巡視，「當時我也警告過康文署，若執法不嚴，問題會再次發生。果然，現在擺檔的人又開始多，有街坊說最高峰有十檔。」他表示，已不斷就此問題與康文署聯絡，並去信署長，要求正視問題。

屯門區區議員譚駿賢（資料圖片）

需靠康文署加強執法和警方介入

譚駿賢表示，康文署比起之前更積極處理賣唱團體帶來的問題，會主動要求團體收細音量，收到投訴會即時跟進，而投訴程序亦已改善。「有居民願意投訴，但之前的安排很離譜，要他們到檔口面前，指證是誰造成滋擾，康文署才執法，但表演團體和圍觀的人都很兇惡，你叫市民哪敢指證？」他指，署方在諮詢律政司意見後，已改為市民離遠認出發出噪音的人士，就可仍出指證、投訴。署方早前亦於區議會上表示，將於公園內時有賣唱人士擺檔的地方進行改善工程，以阻有關人士擺檔，惟強調要等立法會復會後通過《遊樂場地條例》的修訂，才能加大取締動作。「現有法律框架其實也能賦予康文署權力，如有人的行為涉不雅，或衣衫不當，是可以出告票或把他們趕走。」譚駿賢認為，即使立法會復會後通過《遊樂場地條例》的修訂，仍需康文署加強執法和警方介入，才能有效打擊使用擴音器賣唱的行為，以及涉色情成份的表演。