【8.5罷工集會】社工自製400件絲印衫　冀訴求融入市民生活

社會各界發起會全港大罷工，並於多區舉行集會，其中大埔集於今午一時在天后宮風水廣場起步。有社工聯同來自多個界別的市民自製約400件絲印衣服，冀「將訴求融入每一位市民日常生活」。鑑於近日暴力事件升級造成多人受傷和被捕，包括社工，今次他特別製作「香港加油，齊上齊落」口號，希望表達在今次反修訂《逃犯條例》中「每位港人一個都不能少」。

大埔集會於今午一時於天后宮風水廣場集合起步遊行至太和站。記者於12時許到場，已有數百名市民企廣場，市民手持反送中標語，部分參與連儂布製作，表達撤回惡法訴求。

其間，人稱「補師」的社工與多名來自各界的市民自發製作約400件絲印衣服，冀以另類方式表達訴求，認為反修例運動早已融入所有人的生活。當了十多年社工的他稱，過去在多次大型集會中都曾舉辦有關活動，因應繼早前有多名年輕人以死控訴，近日再發生多場「令人痛心事件」包括「7.21元朗港鐵站襲擊事件」以及40多人被控暴動罪，今次特別加上「香港人加油，齊上齊落」標語，強調「每位港人一個都不能少」。

作為社工，他對於有社工被控暴動罪深感難過，稱社工同行大部分一直只以「守護者」角色參與運動。他又透露，過去社工甚少帶上裝備上陣，冀以中立角色保護市民和年輕人，盡其調停角色將市民聲音帶給政府，「因這是社工應做的事」。