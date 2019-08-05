【8.5罷工集會．屯門】 社區人士狠批　2016年良景事件警黑早勾結

8月5日市民發起全港三罷行動，屯門三罷集會於下午3時舉行，超過3000民眾聚集，集體表達「堅持五大訴求，林鄭下台」的訴求。集會當中，屯門社區網絡成員王德源質疑元朗黑夜無差別襲擊事件為「警黑合作」，並表示2016年發生的良景邨小販衝突亦為同類事件，「只不過元朗黑夜事件更加嚴重」。

7月21日大批疑似黑社會進入元朗港鐵站無差別襲擊市民，元朗警署下閘，當晚警方並沒有拘捕任何施襲者，被批「包庇罪犯」。

屯門社區網絡成員王德源於屯門集會上發言，表示元朗事件所反映的「警黑合作」並不是第一次出現。早在2016年2月，屯門良景邨小販曾屢次被疑似黑社會「管理員」恐嚇、襲擊及破壞小販車，警方到場後並沒有拘捕任何人，反而拘捕被襲擊的小販，事件引發公眾對警方限制性執法、包庇黑社會的質疑。

屯門社區網絡成員王德源。（資料圖片）（鄭子峰攝）

他憶述當年目擊者報案後，警方輕易「放生」管理員，組織多次向保安局、警署反映，但至今仍未獲處理。他重提：「這和現在元朗發生事件一模一樣，警方見到白衣人，轉頭走，無盡到保護市民的責任，情況比當年更加嚴重。」

六十歲行動不便的葉婆婆前往集會支持示威者。（曾鳳婷攝）

六十歲老街坊撐年輕人



除此之外，現場有不少屯門街坊出席集會。六十歲行動不便住葉婆婆在屯門二十年，她表示以往一直都想參與其他相關活動，惟自己行動不便，相信有很多老人家和她一樣，不是想留在家裏，是想出來支持，但因身體不行，所以有心無力。「所以我今日出來是支持年輕人！」今日就在自己家附近，她就決定下來。「雖然有好多人同我講好危險，但我覺得如果驚就唔出嚟，甘咪會少多人出現去支持依樣嘢？」