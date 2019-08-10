【大埔遊行】大埔超級城部分出入口關閉　一田暫停營業

因修訂逃犯條例觸發的遊行及集會遍地開花，今日（10日）大埔區原定有遊行，惟警方指近月遊行屢有衝突，故以公眾安全為由發出反對通知書，遊行申請人最終取消遊行，惟指無法預測市民會否自發到場。下午2時許，大埔超級城部分出入口關閉，大埔超級城B區的一田百貨內，大部分商店關門，只剩下便利店仍營業。現場一度有十多名警員截查穿黑衣的市民，查身份證及檢查隨身物品。

今日（10日）「好鄰社北區教會」原計劃發起「讓民意走出連儂隧道」的遊行，下午3時由大埔頭巴士總站遊行至廣福道投注站。不過，由於警方發出「反對通知書」，發起人陳凱興作出上訴後亦被駁回，陳凱興宣布取消遊行，但指無法估計市民會否自發到場。現場所見，下午大埔超級城大部分商戶已關門，商場內只有零星市民經過，只有便利店仍然營業，而大埔超級城B區一田百貨索性關門，告示寫上「是日暫停營業」。

（網上討論區圖片）

網上有討論區流傳示威者的逃生路線，當中亦包括大埔超級城。香港紅十字會發言人表示，今天下午3時至晚上11時將於大埔超級城B及C區設立急救站，為任何有需要人士提供服務。

8月5日全港大罷工，當日大埔有示威者在下午約2時起陸續走出馬路，及後與防暴警察對峙，警方施放催淚彈軀散人群，部分示威者退至大埔超級城，有警方欲進內但遭大埔超級城職員阻止。當時商場職員表示明白警方正在工作，但他們也是在做自己的工作。職員其後向在場記者表示，商場沒有報警，不會讓警方進入。