【深水埗遊行】憂變戰場多店拉閘　精品店照開：齋坐都無問題

反對修訂《逃犯條例》的風波持續，早前有網民發起今天(11日)在深水埗遊行，但警方發出反對通知書。今天下午時份，深水埗除了不少店舖拉閘，但有一間精品店，如常開店之餘也在網上發帖，指可以為到深水埗「行街」市民提供休息地方，店外又貼出告示，指如無搜查令，不歡迎警務人員進入。

上星期浸大學生會會長方仲賢在深水埗因購買了十支雷射筆，被警方以蔵有攻擊性武器而拘捕，被指是白色恐怖。

上周「三罷」行動遍地開花，深水埗亦成為戰線之一，警方多次在區內施放催淚彈；而浸大學生會會長方仲賢被捕，亦引起市民包圍深水埗警署以及一連串的警民衝突。今天所見，區內雖仍有店舖開業，但不少都嚴陣以待。深水埗高登和黃金電腦商場貼出告示表示暫停營業，該處一帶人流亦見減少。位於福榮街的「Ladybird's甲蟲部屋」，則在網上稱會開放予市民，即使「齋坐唔買」都沒有問題。

警派紙仔籲注意安全 店舖：將示威者講到好恐怖

記者今天前往該店，只見店內除了如一般精品店般放滿燈籠、畢業公仔、文具等，貨架上也貼滿了由客人留下的連儂便條紙。開店兩年的陳先生和陳太指，連月以來見到示威者走出來發聲，但遭到警方不公平對待，而今天深水埗或者再成為戰場，「我哋希望可以做少少嘢幫下佢哋。」

二人表示，早於今天遊行前約一星期，警方已在區內各處向店舖派發單張，呼籲店舖注意個人和財物安全；又著店舖「自己諗開唔開舖」、「開就各安天命啦」，令不少商店、攤檔今日都拉閘停業。陳先士和陳太認為，警方將示威者形容得十惡不赦，在市面上製造白色恐怖，但當他們親身觀察，卻見到情況不是這樣。

「早前天水圍拉人之後，有班網友去聲援，當日我也在現場，見到啲示威者放返出嚟同屋企人重遇時，第一下就攬住屋企人喊，令我好深刻。」陳先生指，示威者只是一些有血有肉的年輕人，而且沒有甚麼支援，「反而在大埔見住啲催淚彈周圍飛，陣味就真係好深刻。」

街坊各有睇法 難忘催淚彈氣味

上周一該店參與罷工，也在網上、店舖內外明確表態支持示威人士，陳生和陳太指，該店一直在收支平衡和蝕錢間游走，而且近日因社會環境影響，生意再度轉差，「生意差咁又點？唔代表唔出聲，又唔係生意差就可以叫林鄭出嚟解釋。」他們指，雖然深水埗區不同意見的人士較多，但至今未有遇到前來「搞事」的顧客，「嚟嘅人都係撐嘅比較多，特別係早幾日食過催淚彈之後，更加多咗啲老街坊關注同埋肯出聲。」

該店指，將視乎市民「行街」情況，會為入內休息的人提供飲品和補給品，如有警察要求內進，他們會拒絶，「我哋有交租，呢個係私人地方，要同業主交待。」二人說。

