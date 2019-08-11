【逃犯條例】尾隨示威者「快閃」　IT男素描實況　記錄抗爭情況

修訂《逃犯條例》引發持續兩個多月的衝突，前線烽煙四起，衝突不斷，有人透過相片及影像記錄一幕幕震撼人心的場面，但同時亦有人會選擇用快速素描，以另一種手法將示威場面呈現人前。現年27歲任職IT的阿駿，經常跟隨示威者遊走各區，用一支筆一張紙畫下示威者及記者的日常，讓大家從另一個角度去了解這場抗爭。

反修例示威者今日在港島東及深水埗等地採用野貓式抗爭，走訪全港多區，在云云人海中，一位沒有頭盔、口罩的年輕人阿駿，緊緊跟隨示威者步伐轉場，他手上沒有任何「攻擊性武器」，只有一支筆，一個畫板，他埋頭描繪，用黑白素描記錄示威者的動態。

用素描記錄相機無法拍到的場境

「我想透過畫畫去記錄一啲相機無記錄嘅嘢，例如示威者休息、佢哋做緊防禦，以及記者採訪緊示威者嘅情況」。談到最難忘的一幕，阿駿稱曾經在堅尼地城示威現場，眼見示威者紛紛高舉雨傘，準備轉場，「因為現場好多遮，無人影到相，但我就用咗兩幅畫去記錄」。

阿駿坦言自己甚少在站在衝突最前線，但有次上環爆發示威時，他剛下車就碰巧企在前線，望着示威者如何指揮他人離開，當刻連傳媒都未到場，他就隨意畫下一幅幅現場素描，成為唯一的記錄者，亦由於時間緊逼，因此阿駿明言：「現場情境瞬間改變，好多時都要幾分鐘就要畫晒。」