【運動八月】運動博覽周五開鑼　運動健將即場開班教消脂大法

今年暑期繼續流汗，年度盛事運動博覽即將開鑼。今年運動博覽將設超過100個參展攤位，以及逾30個運動體驗班，當中包括多場消脂工作坊，讓參加者即場體驗，學習「消脂大法」。

由運動版圖 Sportsoho主辦的第八屆運動博覽，將於本月（8月）16日至18日，假九龍灣國際展貿中心舉行。今年的運動博覽將以「陪你砌出你的運動拼途」為主題，旨在將運動融入生活，讓參加者尋找適合自己的運動組合。今屆博覽將設100個參展攤位、30個運動體驗班、10場運動講座，以及10場節目表演等，更有一層為3歲以上兒童特設的展廳。

今年的運動博覽將於本月16日至18日，假九龍灣國際展貿中心舉行，屆時有不同紀念品派發予參加者。（廖俊升攝）

倡運動融入生活

運動版圖活動總監陳冠英表示，舉辦運動博覽是希望將運動融入大家的生活中，「拼圖不可以缺少一塊，而這一塊就是運動，有運動的話，生命拼圖會完美一點。」他解釋，不少香港人不太喜歡運動，但純粹是基於有需要才做，「照鏡時看到自己肥，便做兩日運動。」然而他認為運動其實不單止可以減肥，恆常去做可以令人變得開心。

陳冠英（左）表示，希望透過運動博覽，宣揚運動融入生活的理念。（廖俊升攝）

運動健將教消脂體驗班

今年的博覽將邀請不同運動健將到場分享，以及教授運動體驗課程。運動教練「蜘蛛女」鄭麗莎將教授HIIT高強度間歇訓練班，以及世界瑜伽冠軍魏秋琪也會到場教授瑜伽體驗班等。陳冠英說，運動博覽每日將有十個工作坊，他希望參與者都能「出汗」，並了解不同運動知識，「好多知識可在網上找到，但網上文字是死的，每個人的身體機能不同，而網上的文字是不知道的，可能愈做愈錯。」除了一般運動班，展覽亦有售賣運動裝備的攤位，讓參與者選購。

設兒童展區 冀吸引家長同參與

今年的運動博覽特別加開兒童展區，讓3歲以上的兒童能夠樂在其中。陳冠英說，兒童展區能鼓勵小朋友和父母一同做運動，希望父母帶小朋友到博覽的時候，同時也能享受運動的樂趣。「如今的小朋友有一部電話就能玩一日，運動是多一個（娛樂的）選擇給他們。」