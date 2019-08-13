【七月十四盂蘭節】大媽聞風即閃　屯門街坊夜祭反修例亡靈　　

每年農曆七月十四，華人總會依習俗燒衣祭祀亡靈。時值農歷七月十三，近百名屯門街坊聚首六百年古蹟后角天后廟外，紀念自反對《逃犯條例》修訂以來逝去的六條生命。 攝影：曾雪雯

近百名屯門街坊聚首六百年古蹟后角天后廟外，紀念自反對《逃犯條例》修訂以來逝去的六條生命。

約下午六時三十分，屯門天后廟廣場陸續聚集不少手持香燭、溪紙及水果等祭品的街坊。入夜後，出席者陸續圍圈摸黑摺紙元寶，大多為屯門區年輕居民。

「想問有冇教學？」不少年輕街坊不懂傳統燒衣祭祀儀式，需由身旁的街坊指導。年僅17歲的街坊阿偉便是其中一員。

不少年輕街坊不懂傳統燒衣祭祀儀式，需由身旁的街坊指導。

未成年街坊首次為非血親燒衣



阿偉是屯門土生土長街坊，由於自小隨家人七月十四摺元寶、燒街衣，華人傳統祭祀儀式於他並不陌生。不過，他坦言這次是他首次為血親外的人摺元寶。「如果無呢件事佢哋唔會咁後生就死」，他慨嘆死者為香港而死，在場的人同樣是為了香港，「我哋做呢啲係應份嘅」。

+ 2

是日香港各區有不少集會、示威活動，年輕街坊阿偉特意留在屯門出席屯門區活動。他指，「真係睇唔過眼」。他認為，香港警察至今仍未承認自己責任，包括在港鐵站內發射催淚彈。為此，他留在屯門出席「驅逐屯門惡靈」及天后廟祭月）祀活動，「已經冇比惡靈更正確的形容詞形容香港警察」。

是次活動由屯門公園衛生關注組發起，屯結新墟社區主任張可森亦是其中一人。他們原訂3時至6時「辟邪大媽」，但張可森指，據聞屯門公園大媽收到消息，故今午到場時已無大媽在屯門公園。被問到為何盂蘭節又會與天后廟祭祀，他指不少香港人亦很努力紀念逝去的人，「作為普通市民可以做嘅嘢好有限，希望提供另一個方式供市民悼念。」