音樂響起　12歲怕醜仔變舞台王者　扮演張學友悼恩師

今年3月，一名舞蹈界的優秀舞者李秀娟因急病離世，她生前為SDM爵士芭蕾舞學院的課程總監，培育無數舞者，桃李滿門，多年來亦獲獎無數。12歲的李樂軒亦是李老師生前所教的學生，雖然只教過軒仔不足一年，但軒仔亦希望能承傳到老師超凡的舞藝及勇於努力克服困難的精神，亦將在舞蹈學校的周年匯演中表演，以舞悼念恩師。

軒仔由3歲開始學習爵士舞，雖然有個小肚腩，性格文靜乖巧，但已是爵士舞第5級，亦無阻他在舞台上發光發熱，經常在舞蹈表演中成為男主角，更多次在香港及國外參與比賽奪獎，只要音樂響起，他便會脫胎換骨，變成舞台的焦點。



李老師的教導對軒仔影響深遠。(受訪者提供)

他跟李老師的師徒關係雖然不足一年，但他第一次到外地比賽，就是由李老師訓練，並一同到泰國比賽，成功奪得殿軍。當時軒仔只有8歲，首次到海外比賽，他花了很多時間練習，李老師亦會不斷提醒他及其他隊友的缺失，要大家加以練習，「無論有咩好同唔好都講，同講加油」。經過多月訓練，最終完成比賽，更成功奪獎，軒仔覺得「好興奮」，老師亦希望大家繼續努力，要不停練習。

自此之後，軒仔亦有多次出國比賽機會，而他亦將於星期六(17日)到澳門參與舞蹈學校的周年匯演，這是該校首次衝出香港舉行周年匯演，有過千名學生參與，軒仔脫穎而出，將會扮演張學友，再次成為男主角，以舞蹈悼念李老師。他認為出國令他眼界大開，他大讚外國的小朋友，即時未能成為主角，仍會全力以赴表演，他們的表現亦成為他的學習榜樣。