馬鞍山「養心殿」火鍋被揭無牌經營　食環署稱已發2次檢控

「養心殿台式養生鍋」創辦人早前因公開批評反修例示威者，繼被網民發起「罷食」行動，最近有人揭發其位於馬鞍山的分店疑無牌經營。記者發現，該店並無列入食環署的持牌食肆及工廠食堂名單，以及酒牌名單，惟店方拒絕回應。食環署回覆查詢時確認有人無牌經營，已發出2次檢控。

最近網上有市民發現，開業約半年的「養心殿」位於沙田馬鞍山的分店疑無牌經營。記者翻查資料，在本港開業約2年的「養心殿飲食集團」至少設有7間分店，分別位於油尖旺、西灣河、灣仔、荃灣、元朗和沙田。惟沙田馬鞍山的分店並無列入食環署的持牌食肆及工廠食堂名單，以及酒牌名單。

「養心殿」位於沙田馬鞍山的分店疑無牌經營。（陳諾希攝）

記者到沙田馬鞍山的「養心殿」分店了解，對方以「無資料提供」為由拒絕回應無牌經營的指控。食環署回覆記者查詢時稱，早於今年6月已派員到涉事處所巡查，其間發現有人無牌經營食物業，遂向有關負責人提出共兩次檢控。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月，若持續違例經營，每天會被另加罰款九百元，署方強調會繼續留意有關經營情況及採取適當行動。

「養心殿台式養生鍋」創辦人陳嘉輝於6月底在facebook個人帳戶，發表批評參與反修訂《逃犯條例》的學生和示威者的行徑，隨即引來大批網民不滿，並發起「罷食行動」。「養心殿」事後在其fb專頁發表聲明「撲火」，強調該集團「從未表明任何政治立場」，並對近日網傳的失實謠言「深感遺憾及痛心」，惟仍未能平息網上「民憤」。