【逃犯條例】數百市民參與香港仔放映會　街坊：兒子對警察感害怕

反對修訂逃犯條例活動於香港遍地開花，今晚（15日）8時至11時，有市民於香港仔廣場對開南寧街行人路舉行放映會。炎熱的晚上，部分市民於香港仔廣場空地席地而坐，部分居民則站在一旁圍觀，參與放映會人數多達數百人。主辦成員阿賢表示，自己在南區長大，眼見事件發生至今已一段時間，但仍有很多居民不清楚發生甚麼事情，因此於南區辦放映會。街坊李生帶同7歲兒子到場，他坦言兒子以前最喜歡警察，但近月看到新聞上的畫面，兒子對警察感到害怕，「教佢睇下香港警察係點，因為佢好鐘意警察，畀佢睇下真面目。」

今晚放映會播放警方濫捕、警黑合作片段，不少街坊帶同子女到場。（魯嘉裕攝）

今晚放映會播放警方濫捕、警黑合作片段，主辦成員阿賢指，希望放映會能讓本區居民了解社會正發生的事情。阿賢原本計劃於廣場內舉行放映會，但廣場管理處以私人地方為由拒絕，因此選擇於行人路上進行放映。放映會期間有市民用數支鐳射筆照射向對面大廈牆壁，又高叫口號，被主辦成員及在場市民勸止，稱「呢度係放映會唔係集會，適當時候做適當嘢」。放映會於晚上10時許完結，主辦呼籲市民和平散去。

主辦放映會成員阿賢及阿Yan。（魯嘉裕攝）

阿賢表示，反修例風波持續至今，港府一直未有正面回應市民訴求，反修例活動遍布18區，都希望在南區舉行放映會，播放警察濫捕，涉警黑合作的片段，讓居民了解這兩個月來發生甚麼事，及如何對待和平示威者。他又指，其實很多和平活動，只要沒有警察出現，往往都順利進行，希望今次放映會能呼籲更多人出席民陣8.18集會。

另一名主辦成員阿Yan，是兩名14及18歲兒子的媽媽。她指參與舉辦放映會，是希望能讓下一代了解香港人現在的困局。阿Yan稱，反修例示威至今已兩個多月，促請特首林鄭月娥向市民回應。阿Yan指日前到機場集會時，見到不少懷疑便衣警員，眼神不友善，又批評警方在示威活動中滲透卧底，質疑有份煽動年輕人進行暴力行為。

阿Yan哽咽地說「睇住佢哋被人打，好心痛」（魯嘉裕攝） 對於有不少年輕示威者在被捕時遭警方武力對待，阿Yan哽咽地說「睇住佢哋被人打，好心痛，希望大家可以支持佢哋。警察點解可以用過期催淚彈向佢哋落毒手？我以前唔識政治，但個將來係佢哋㗎！如果你話佢哋係暴徒，咁警察喺太古掃射係乜嘢？」要求當權者撤回對示威者的暴徒稱呼。

+ 2

周女士：罪魁禍首其實就係林鄭月娥

周女士與女兒一直都有看新聞直播感到憤怒，「香港從來未試過咁樣，真係要落嚟支持吓啲後生仔」，她指以為警察給人的印象是「家庭警察」，但現時已完全變樣，「唔係保護我哋，覺得佢哋係挑起衝突」。周女士認為，特首林鄭月娥應站出來「講番啲人話」，認為林鄭出來講「撒回」、「調查」數個字，已經可以平息市民怒氣，不需要再走上街頭，「罪魁禍首其實就係佢，佢推警察出嚟死，點解市民同警察咁分化就係因為佢。」

周女士居住南區數十年，她指第一次有這麼多街坊聚頭參與這類活動，「真係毛管戙，好感動，班後生仔咁熱都係度做嘢、黐嘢，絕對支持佢哋，因為個世界係屬於佢哋」。

街坊李先生指，兒子以前最喜歡警察，但近月看到新聞上的畫面，令他對警察感到害怕。（魯嘉裕攝） 7歲兒子看新聞後害怕警察 街坊李先生帶同7歲兒子到場，席地而坐觀賞今次放映會，李先生指過去未曾參與社會運動，今晚是第一次參與相關活動。他對於近日警方處理衝突的做法感到憤怒，李先生認為他們太暴力，應該保護市民而非打市民。李先生又對示威者反對修例的理念表示支持，希望示威者不要太激進，「激進就中哂計」。

李先生希望透過放映會教導兒子，「教佢睇下香港警察係點，因為佢好鐘意警察，畀佢睇下真面目」，他指兒子以前最喜歡警察，又會角色扮演警察，但近月看到新聞上的畫面，令他對警察感到害怕，「宜家見到差人都會驚」，李先生指兒子年齡小，但有時亦會嘗試解釋社會上的事件給他聽。