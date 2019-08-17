【光復紅土】工聯會被噴暴動始祖　閘外放菠蘿　民建聯支部被掟蛋

反修例運動持續，每周都有示威活動，今日（17日）下午有人發起「光復紅土」土瓜灣及紅墈區遊行，當中途經旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街。非遊行路線、位於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部則被人塗鴉。

（李穎霖攝） 工聯會門外擺菠蘿 外牆被噴「六七暴動始祖」 位於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部被塗鴉，外牆被噴上「六七暴動始祖」的字眼，大閘上貼上多張有「誰是暴徒？」、「要求徹回612暴動定性」字句及有關「六七暴動」的單張，而其大閘前又被放多個菠蘿，諷刺左派在1967年暴動期間放置「土製菠蘿」。 工聯會門外地上有遺下多張溪錢，相信較早前有人在外灑溪錢。有不少市民路經工聯會時都停下拍照。