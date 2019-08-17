【光復紅土】工聯會被噴暴動始祖　閘外放菠蘿　民建聯支部被掟蛋

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反修例運動持續，每周都有示威活動，今日（17日）下午有人發起「光復紅土」土瓜灣及紅墈區遊行，當中途經旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街。非遊行路線、位於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部則被人塗鴉。
（李穎霖攝）
工聯會門外擺菠蘿 外牆被噴「六七暴動始祖」
位於馬頭圍道的工聯會工人俱樂部被塗鴉，外牆被噴上「六七暴動始祖」的字眼，大閘上貼上多張有「誰是暴徒？」、「要求徹回612暴動定性」字句及有關「六七暴動」的單張，而其大閘前又被放多個菠蘿，諷刺左派在1967年暴動期間放置「土製菠蘿」。
工聯會門外地上有遺下多張溪錢，相信較早前有人在外灑溪錢。有不少市民路經工聯會時都停下拍照。
有近百名示威者向民解聯九龍城支部李慧琼及蔣麗芸辦事處投擲雞蛋。（徐嘉莼攝）
示威者向李慧琼及蔣麗芸辦事處投擲雞蛋
另外，至下午4時43分，示威者推手推車到達美景街，載同放有雞蛋的紙箱，於九龍城區議會主席、民建聯潘國華議員辦事處門外掟雞蛋，斥潘辦事不力及出賣港人，之後用噴漆塗鴉後快閃離去，沿路見到李慧琼及九龍城區議員關浩祥的牌匾時，再時掟雞蛋及塗鴉。幾分鐘後執拾完好的雞蛋離去，其間有人高呼「留返啲呀，前面仲有工聯會。」，現時辦事處門外地下留有大量雞漿雞殻。