【光復紅土】深紅社區連儂牆小店　店主細說香港加油政治紋身增加

反修例運動持續逾月，示威蔓延至各社區，今天（17日）來到土瓜灣。因應「光復紅土」遊行，土瓜灣道上多間商舖拉閘休息，部分更在門上裝上木板。轉入明倫街，一間名為 The 59 Tattoo and Barber Shop的紋身及剪髮店外卻設有一幅「連儂牆」，貼上寫有示威字句的Memo紙，也有宣傳今天紅土遊行的宣傳單張。

今日The 59 Tattoo and Barber Shop照常營業，記者站在門外看著那幅連儂牆，一位土瓜灣街坊走來對我們盛讚這間店「有性格」，又指他們是土瓜灣數一數二的髮廊，也是少有敢於在土瓜灣這個被指是「深紅」的地區上，擺出連儂牆的小店。記者推門進內，即被內裡的舊照和舊招牌吸引目光。小店分成兩邊，一邊是放著洗頭床的剪髮區，一邊是紋身的地方，櫥櫃擺滿紋身和飛髮的工具，上面放著蝙蝠俠和鐵甲奇俠的模型，播放英文歌，充滿歐美味道。

（廖俊升攝）

59的合伙人Kith今日回到店內開舖打點，記者便好奇向他查問這幅「土瓜灣連儂牆」的由來。他說，其實此連儂牆不是由他及店員所設。他憶述有一班學生推着放滿示威物資的手推車經過舖頭，問及能否借他店的一幅玻璃及外牆起連儂牆。Kith認為在香港，人人均有表達意見的權利，故一口答應學生的請求。

Kith笑言，這幅連儂牆上的海報不時被人撕走，但隨即又會有人貼上新的海報，他認為這樣「貼下撕下」並無傷大雅，「我覺得連儂牆係唔使守，真嗰幅連儂牆都唔會有人守住自己啲畫，咪由得佢哋運作」，故一直保留着連儂牆，成就了土瓜灣區內的獨特風景。

（廖俊升攝）

連儂小店的背後 死黨開舖

這家紋身小店放滿歐美風格的舊物，與店外的連儂牆映襯起來，究竟這家如此具風格的小店是如何誕生？Kith說，他與八、九名同樣熱愛舊車和復古物品；均為髮型設計師和紋身師傅的朋友組織而成。在開店前，他們同為電單愛好者卻一直苦惱於沒有地方一同研究舊車，便漸漸萌生起在工廠大廈組一個單位「一齊整車」的念頭，可惜一直未能真正達成。

有一日，其中一名紋身師傅朋友稱希望能開一間屬於自己的紋身店，而另一名髮型設計師友人隨即表示「不如擺張櫈係到剪埋頭髮」，經他們七嘴八舌的一番熱烈討論之後，終於在5年前想出了髮型屋混合紋身店的獨特想法，Kith形容是使原本就志同道合的一班朋友有一個「開開心心，又做到嘢嘅地方」。

（廖俊升攝）

而店名「59」，原來也有一段故。Kith說，59是一個舊時英國電單車隊的名稱；當時有宗教團體因為希望感化一羣熱愛「飛車」的不良少年，故特意成立了名為59的車隊予他們發展所長之餘，鼓勵他們成為更好、更善良的人。Kith 認為這個故事的核心價值「善良」非常重要，且能令世界更美好，故便把店舖命名為 The 59 Tattoo and Barber Shop。「係咪好老土呢？就係咁老土㗎啦！」Kith笑言。

（廖俊升攝）

紋身與反送中

政府提出《逃犯條例》修訂案猶如一石擊起千層浪，不單引爆了一場波瀾壯闊的社會運動，也激起不少香港人對這個地方的熱愛，甚至有人將這份感情刻於自己的身上。Kith指，這兩個月前來紋上關於香港和政治題材的紋身比之前更多，就算純粹是「香港」和「香港加油」也不勝其數，Keit說這是一語勝千言，而他自己也打算紋下香港兩字。「香港係好特別嘅地方，我哋唔會話自己係英國或者係中國，香港就係香港。淨係紋呢兩隻字已經代表到好多嘢。」

「佔中嗰陣時都冇人紋，可能因為嗰陣大家都係靜坐，今次激烈好多。」85年出生的Kith直言，就算經歷89年「六四事件」、1997年主權移交和2014年「佔中」，也沒有一場社會運動像今次一樣教他深刻，而他相信有很多人都是一樣，故想把這件事用紋身的方式紀錄起來。

（廖俊升攝）

遊行照開門支援示威者

來到今天，示威經已非六月初時溫和，警方與示威者的武力也不斷升級，同樣會參與遊行的Kith說，不希望有暴力的情況出現，惟他解鈴還需繫鈴人，只有政府才能化解干戈。「大家都唔想見到暴力，包括政府嘅暴力、警察嘅暴力，同埋示威者嘅暴力。但其實個根源，都係政府嘅暴力，一百萬、二百萬人遊行，但政府都唔撤回，漠視民意，成立獨立調查委員會都係好㗎喎，唔係話要邊個死，係想有個中立客觀嘅委員會去查個真相。𠵱家遊行又唔批不反對通知書，示威者先至會憤怒。」今日遊行來到自己的「主場」土瓜灣，他們是少數在土瓜灣道上有開門的舖頭，更加是沒有做防禦措施。Kith直言，過去的示威行動中，鮮見商舖受波及，不理解為何要害怕，他又笑說：「我擔心有藍衫或者白衫多啲。」

（廖俊升攝）

舖頭與原訂示威場地接近，但Kith也明白這一區較少與反修例示威者立場相近的店舖，因此他們堅持開舖，並向有需要的示威者提供休息地。「佢哋想入嚟紋身幫襯啫，我唔知佢哋做咩㗎......佢哋示威出發點冇錯，過程手法唔評論，但如果有需要嘅，都可以入嚟。」