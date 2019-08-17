【光復紅土】示威者向旺角警署掟蛋　防暴警長盾推進驅散

「光復紅土」遊行過後，隊伍於下午4時許，按原定路綫到達港鐵站，但有部分遊行人士走出馬頭圍道，繼而前往土瓜灣道，遊行人士沿馬頭圍道，經過土瓜灣道、牛棚，前往宋皇臺道，繼而轉入太子道西，到達旺角警署外。傍晚7時氣氛漸變緊張，有示威者向警署投擲雞蛋、水彈，警員用揚聲器呼籲黑衫黑褲人士離開，並指將於短期內清場。

（徐嘉蒓攝）

下午5時50分，示威者聚集旺角警署外，十多名防暴警員早已列陣戒備。有示威者用鐳射光照向警署外牆，又射向戒備中的警員，警員用揚聲器警告示威者行為已構成襲警罪，警告示威者切勿再照射警員。現場警員多次於警署樓上舉起藍旗，又呼籲太子道西行人路上、地鐵站頂的市民離開並繼續前行，不要停留，不要作挑釁行為。警方又指市民正參與一場非法集結，警方或會使用武力。

至傍晚7時，示威者與警方繼續對峙，旺角警署外防暴警員仍然持盾列陣，又用強光照向記者及示威者，越來越多示威者聚集，有示威者投擲雞蛋、水彈，警員用揚聲器呼籲黑衫黑褲人士離開，警員又指身穿黃背心的記者，如真的是記者請返回行人路。

及後多名防暴警員於旺角警署外彌敦道持盾持陣，警方呼籲記者走上行人路，現場有警員已配備長槍，彌敦道大量店舖即時落閘。防暴警員於近7時10分舉起藍旗並向以推進，至彌敦道732號位置停下，之後再推進另外有數十名防暴警員進入通菜街推進。至近7時20分，彌敦道防暴警員突然以快速跑前，有於馬路上人士即時走避，警員至近亞皆老街匯豐對開位置停下。