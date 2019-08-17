【光復紅土】直擊旺角示威者天橋擲垃圾桶　防暴警開槍射布袋彈

「光復紅土」遊行過後，有示威者走到旺角警署外聚集，示威者用鐳射光線照向警方及警署，又投擲水彈、雞蛋等雜物，傍晚7時多名防暴警員於旺角、太子一帶驅散示威者，晚上7時半，有防暴警員於旺角道及通菜街交界手持長槍，站於一輛巴士旁，期間有市民及示威者於彌敦道及旺角道交界天橋上圍觀，指罵警員「黑社會」，有警員用大電筒照向天橋市民，之後有示威者從天橋投擲垃圾桶、發泡膠箱等雜物，該名站於巴士旁的防暴警員向天橋開槍發射一枚布袋彈，橋上市民馬上四散，該名警員馬上再上膛，之後以企射姿勢舉槍指向天橋市民示警。

防暴警員向天橋開槍發射布袋彈，之後再槍上膛，舉槍指向天橋市民示警。（鄧詠中攝）

影片所見，示威者投擲垃圾桶後，警員向離地面約數米高的天橋開槍發射布袋彈，現場傳出槍聲，天橋上市民迅速離開，之後有警員的同僚經過示意警員放下長槍。天橋下一輛警車試圖駛離現場，惟被投下雜物卡著左邊車頭前轆​，在場警員將雜物移離後，警車順利駛走。

警方：為保護在場市民射布袋彈

警方晚上表示，下午紅磡的公眾活動中，部分示威者沒有按照不反對通知書所定路線遊行，並曾經佔據和堵塞多條道路，包括太子道西和馬頭圍道。示威者亦塗污附近建築物的外牆和捲閘，以及投擲雞蛋和雜物。其後，示威者在旺角警署外集結，向警員照射鐳射光線和投擲雜物，並以雜物堵塞道路，嚴重阻礙交通。警方向在旺角一帶集結的示威者發出多次警告，但示威者未有理會，警方遂於大約晚上七時開始進行驅散行動。

晚上約七時三十分，旺角道一帶有大批示威者在附近的行人天橋集結，其間有示威者向天橋下的警務人員和警車多次投擲鐵桶、垃圾桶和雜物，以及用鐳射光線不斷照向在場警務人員。警務人員立即發出警告但無效，其間有鐵桶和垃圾桶擊中警車車頂，再跌在馬路上，嚴重威脅在場的警務人員及在附近的市民和記者之人身安全。為保護在場市民，警員及其他人士以免繼續受到生命威脅或身體受到嚴重傷害，一名警務人員因此向行人天橋上的施襲者發射一發布袋彈。警方譴責示威者破壞社會安寧的行為。警方一向尊重市民和平表達訴求及參與遊行集會的權利及自由，但亦呼籲示威者顧及公眾安全及社會秩序。

15公呎內向頭部發射會引致死亡

翻查資料，防暴警手持的是美製雷明登870泵動式散彈槍，口徑12機柱（12-gauge），相等於18毫米，屬衝鋒車上的裝備。警方指引資料顯示，該槍可使用的彈藥分別為「00」號獵鹿彈、來福紋實彈、橡膠子彈及布袋彈等，視乎不同子彈類型，有效射程為36至60米，如向目標作直接射擊，此槍於36公尺內會做成身體嚴重受傷，如在15公尺內，向身體或頭部直接射擊會引致死亡。在8月11日尖沙咀警署外，一名少女的眼部被擊中，眼球爆裂，她的傷勢，懷疑是被散彈槍射出布袋彈打中造成。