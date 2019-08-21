【逃犯條例】傷心被叫黑警　痛心太古警棍毆示威者　女警辭職落區

「遊行人士拎住個牌，向逐個軍裝警講「黑警」、「黑警」。」這是616當天，前女警邱汶珊(Cathy)在中央圖書館執勤時所面對的情景，那天是612衝突後，200萬人上街的一天，亦是成為警察11年的Cathy，決定辭職的一天。反修例風波導致警民關係轉差，經歷被呼「黑警」的事件後，Cathy於7月決定離開警隊，8月正式加入地區組織「灣仔起步」，積極考慮參加今年11月舉行的區議會選舉，希望以新的平台、新的身份服務市民。

當初抱住「服務市民」的念頭加入警隊，616當頭被呼「黑警」，Cathy反覆思考，認為現時的工作與當初加入警隊時背道而馳，於是在7月決定離職。（陳浩然攝）

政治立場 曾受上司冷嘲

訪問中，Cathy稱自己為「社運圈的人」，原來2003年的時候，她曾是「民主倒董力量」的秘書長，後來重返校園讀書，2008年加入警隊，2010年的時候，有新聞報導她由社運人士成為女警。或是因新聞報導，她的政治立場半公開於警隊內，因政治立場，她曾受到上司、同事的冷嘲熱諷，「有上級對我講，你都係搞太陽花運動㗎啦，我就覺得有啲唔開心。太陽花運動係我入職之後發生嘅嘢，我又冇去過台灣，咁有少少不盡不失，有少少針對我嘅。」

因政府立場，Cathy曾受到上司、同事的冷嘲熱諷。（陳浩然攝）

Cathy於2008年加入警隊時，感到警隊是紀律部隊中範疇最廣泛的，且可「行咇」接觸市民。2014年雨傘運動時，Cathy由CID查案被調往做行政工作。反修例事件爆發，Cathy看著6月9日秩序井然的遊行時感到很開心，612立法會外的衝突，再次激發616有200萬人上街。

616於前線執勤遭呼「黑警」萌生去意

616當天Cathy身穿制服，在中央圖書館外的一塊空地執勤，負責維持遊行人士的秩序，當時她守的地方是維園內的遊行人士出閘開始遊行的出口，「嗰陣時見到示威者拎住個牌，（向）逐個軍裝警察，「黑警」、「黑警」，我係到諗警隊之後點呢？同埋會覺得唔係太開心，係開始諗緊仲應唔應該繼續做。」

政府躲警隊後邊 警民成事件禍心

Cathy表示，未做警察前，她亦曾遊行，沒有見過警民關係如此惡劣，入職11年經歷了很多事情，反修例事件發生後，她反覆思考，認為現時的工作與當初加入警隊時背道而馳，「自佔中之後其實個警民關係都係差，咁去到今年6月反送中嘅時候，我會覺得，政府見到咁多人上街，都冇好快同好認真咁去回應市民嘅訴求，咁久而久之政府好似匿埋咗係警隊後邊，係令到市民同警察做咗事件禍心。」616後，她被無故調往處理行政工作，再次無法於前線接觸市民，加強了她辭職的決心，於7月初遞交辭職信。

616當天有200萬人上街遊行，要求政府回應五大訴求。（資料圖片／蔡正邦攝）

811警察太古站近距離警棍襲擊示威者 Cathy感痛心

警方於過去多次衝突時所採用的清場方式都被斥過分暴力，及不夠克制，Cathy認為見到部分前線警員以粗口對待示威者，是很不尊重的行為。令她最痛心的是8月11日晚，警方在太古站清場時，現時環境狹窄，且有樓梯及扶手電梯，警員竟然不衡量現場環境，在示威者已被制服、或在樓梯行走時，近距離用警棍傷害他們，Cathy對此感到痛心，「見到係有警員拎警棍喺咁窄嘅地方，跟住去使用佢嘅警棍，而個市民其實已經係企唔穩啦，都畀佢制受服，但係見到仍然係繼續用警棍去傷害佢哋。」

贊成成立獨立調查委員會

市民一次又一次上街示威，要求政府落實「五大訴求」，Cathy稱，政府要給市民一個交代，而她贊成成立獨立調查委員會，「因為我知道有啲警例唔可以上網畀人公開睇到，但係有啲好基本嘅嘢，啲同事未必落到現場係做得咁好，例如開工係前線，公眾集會嘅時候你係咪應該要掛返張證。」她又舉例，警方使用過期催淚彈，完全沒有顧及附近居民及遊客安危，她認為成立獨立調查委員會，有一個令人信服、可信度高的委員會去調查案件，才是對港人的一個交代。

Cathy認為，自反修例事件後，政府一直躲在警隊後邊，不正面回應市民訴求，令警民成為事件禍心。（資料圖片／郭倩雯攝）

Cathy積極考慮參加區議會選舉

離開服務了11年的警隊，Cathy選擇加入地區組織「灣仔起步」，積極考慮參加今年11月的區議會選舉，繼續服務市民。作為銅鑼灣居民，而離職前駐守跑馬地，Cathy稱，她特別關注加路連山道前機電工程署重新發展事宜，因知道跑馬地一帶塞車問題嚴重，有必須解決塞車及違泊問題。近日銅鑼灣一帶的欄杆被拆去，為免市民橫過馬路造成危險，Cathy默默地於鐵架上綁上不同顏色的膠帶，「我知道政府沒咁快將欄杆裝好，咁始終居民安全要緊。」

無畏身份受質疑 換個平台服務市民

對於會否擔心前警員的身份受到質疑，Cathy稱不會擔心，因她以前曾參與社運，只是後來基於警察身份不能高調參與，「盡力做好自己，希望畀到信心市民。」她稱，過去亦有幫議員助選的經驗。2016年立法會選舉時，她縱使身為警察，仍低調利用工餘時間為陳淑莊助選，加上做警察前曾做過衞生署合約工，有直接面對市民的經驗，於是希望能換個平台、換個新的身份繼續服務市民，「覺得依家呢個時間見到香港咁樣，係時候要做返啲嘢。」

近日銅鑼灣一帶的欄杆被拆去，為免市民橫過馬路造成危險，Cathy默默地於鐵架上綁上不同顏色的膠帶。（陳浩然攝）

立法會議員陳淑莊（Tanya）稱，助選時有很多義工幫忙，未必個個都記得，但對Cathy印象深刻，因她樣子斯斯文文、有點怕醜，但做起事情時很認真、投入，又會參加義工聚會，與一眾義工關係好。Tanya指，沒有過問義工的職業，直至數月前才得知對方警員身份，「完全冇懷疑佢，亦唔需要懷疑，佢16年真係好幫得手。」對於其前警員的身份，Tanya認為或者是一個關注點，因選舉一向都是激烈的，很多候選人沒有人留意，但其前警員身份或是一個關注點，讓大家去了解她的政綱。Tanya表示，知道Cathy積極考慮參加區義會選舉，希望選民給她一個機會。