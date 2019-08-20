【藥房倒閉潮】水貨客驟減　沙田多間藥房執笠　職員：生意跌九成

反修例沙田遊行至今已過一個月，以往藥房林立的沙田廣場及沙田中心，近日有不少藥房結業，舖位封上圍板，情況形同「死場」。有目前仍在經營的藥房職員指，近日生意大跌6成半至9成。

沙田商場近年藥房林立，是自由行和水貨客的入貨勝地，惟近月卻疑出現倒閉潮，記者今日(20 日)早上11點到達沙田廣場，人流不算多，路過的水貨客大約只有十名。位於沙田廣場的「藥皇中西大藥房」分店已倒閉，原來的舖位被加上木板遮起。目前該商場只剩下五間藥房，有其他藥房職員表示，兩星期前兩間「藥皇」已倒閉，但指不清楚倒閉的原因，「商業決定原因很難說」。

原先位於沙田廣場的「藥皇中西大藥房」倒閉，原來的舖位被加上木板遮起。（李智智攝）

在沙田廣場開店的「仁豐藥房」蔡先生指，近日生意大跌六成半，星期六、日原來可賺取30萬生意額，現時卻跌至12萬，藥房因此推出減價促銷為求吸客，但水貨客人數仍寥寥無幾，「過去平日由中午做到下午五時都做不停，現在再也看不到被拖着行李客人包圍的盛況。」又指，「再這樣下去真的有機會倒閉。」

記者於平日早上11點到達沙田廣場，人流不算多，路過的水貨客大約只有十名。（李智智攝）

生意額大跌九成



至於沙田廣場鄰近的沙田中心，目前仍有約兩間藥房營業中。連鎖藥房「健富海味西藥坊」原先在沙田中心有兩個舖位，惟有職員葉先生透露，由於最近經濟不景，少了內地客到訪，生意大跌九成，又遇上商場加租13%，故結束了另一間藥房，目前在沙田中心只剩下一間舖位。

好運中心多吉舖



另外，附近的好運中心也有不少吉舖，人流也稀少，據了解有至少一、兩間藥房倒閉，剩下一間在入口旁的藥房仍在營業。街坊吳小姐認為，少了水貨客是好事，「觀感上生活變好，不用再左閃加避滿地行李，藥房主攻內地客，其倒閉對街坊影響不大。」不過她認為藥房倒閉與光復沙田行動無關，反而可能因為經濟因素或商場更新加租有關。

街坊吳小姐認為，少了水貨客是好事。（李智智攝）

區議員：未必跟近月社運有關

沙田區議員衞慶祥稱，現時沙田廣場和沙田中心藥房退租情況，未必直接與最近兩個月的社會運動有關。他解釋，現時該商場的大部分藥房主攻水貨客，雖然水貨客人數在近月社運銳減，但沙田始終並非首選水貨供應地，認為對藥房的衝擊短暫。「理論上就算生意再差，他們都會挨過中秋，因是水貨客光顧的高峰期」。故他推斷，最近兩個商場正進行翻新工程，不排除商場藉此大幅加租，加上經濟不景而令商戶決定離場。他透露過去不時收到小商戶投訴該兩個商場租金升幅過高，以沙田中心為例，曾有一間影印店被加租逾100%，因而被迫離場。

至於內地遊客訪港人數下跌對沙田商戶的影響，他認為首當其充應為沙田新城市廣場，「因為該商場主攻高檔名店吸客，有別於沙田中心和沙田廣場仍依賴本地居民的客源」。