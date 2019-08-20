【警方記者會】紅衣女疑拍記者大頭相　遭港媒包圍質疑其身份

警方今日舉行記者會，交代將軍澳斬人案、警方疑濫用私刑案件，惟記者會結束後，疑有來自內地記者的紅衣女子，拍攝記者大頭相，引起大批在場本港記者不滿，質疑其記者身分和拍照用意。香港01發現，有關女子的確來自廣東一家電視台，更屢獲內地新聞獎，並曾採訪近日的反暴力集會。

警方今日下午4時召開記者會，主要交代兩名警員涉嫌於北區醫院對62歲疑犯濫用私刑，以及將軍澳連儂牆斬人案件。記者會結束後，在場記者投訴，發現一名自稱記者的紅衣女子刻意拍攝多名記者的大頭相，隨即被大批記者包圍，質問其身分和拍照用意。警方公共關係科人員將紅衣女帶入職員房，引來記者不滿，要求警方解釋。

警方記者會結束後，該名紅衣女子疑拍攝記者大頭相，引起大批在場本港記者不滿。

事件擾攘約半小時後，警方將紅衣女帶出。她提交一張卡片，自稱為廣東電視台記者。大批記者多次要求出示記者證，對方拒絕，更反問「有咩資格查我證件」。有記者質問紅衣女拍攝大頭照用意，惟對方只稱「拍攝記者是採訪的一部分」，而對於相片發布渠道，一直保持緘默。警方承認該女子只提供卡片，並無提供記者證入場，被在場記者質疑警方做法草率，最後涉事女子由警方職員護送下離開。

香港01記者據有關卡片追查，該女子自稱為廣東廣播電視台香港記者站站長陳曉前，其去年初曾以該身分到訪澳廣視。她亦於今年8月17日採訪「反暴力、救香港」集會。另外，她屢獲不少內地新聞獎。據廣東記協網顯示，她曾以「《創新驅動發展·故事》系列報道：陳海佳 創業撑起實業夢」，獲電視作品一等獎（電視系列、連續及组合報道）；以《我國首宗林業碳匯交易成功》，獲電視作品二等獎（電視短消息）；以及以《高鐵沿途的抗戰印記》，獲電視作品三等獎（電視系列、連續及组合報道）。

陳曉前向在場記者提供的卡片。（孔繁栩攝）

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近日不少內地記者身分在近月備受質疑，而今次涉事的廣東廣播電視台曾於8月15日發聲明指，被人冒認該台記者。