【社區快拍．荃葵青遊行】雪糕店變身物資站　老闆：千萬別灰心

6月12日，警方在金鐘施放150枚催淚彈、約20杖布袋彈及橡膠子彈驅散示威者，為動盪的兩個多月拉開序幕。這一天改變不少人的未來，也有不少人選擇全情投入抗爭。荃灣荃新天地二期的雪糕店Sogno Gelato，就在「612」之後搖身一變，化身示威物資收集站，由街坊捐贈的頭盔、口罩和眼罩放滿舖頭一地。老闆阿華說，去年年尾開業時只想做小生意，並沒有想過走到這一步，「預計唔到今年會咁大變數，我知道（的話）我隨時連舖都唔開，我全力同佢抗爭。」

6月時，他曾在訪問中道：「只要有人在外面，我們都會繼續。」兩個月過去，很多人感到疲倦，但尚未心灰，8月18日更有170萬人參加大遊行。阿華也坦言自己的意志比6月時更加堅定。「只要政府一日唔妥協，大家都唔會覺得呢場仗需要停底！政府鍾意打幾耐，我哋咪陪佢打幾耐。」阿華說。今日，不單止是物資站，更加變成了連儂牆小店。

8月5日罷工當日，他們以物資站支援荃灣的示威者；接下來的周日，有人舉辦荃葵青遊行，抗爭場地再次走到荃灣區，這間雪糕小店也會繼續擔任固定的物資站，並為示威者提供物資和所需器具。他勸勉香港人千萬不要灰心。

攝影：蔡正邦