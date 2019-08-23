【香港之路．圖故】九龍區現人鏈　持多國標語感謝國際撐香港民主

有市民今晚（23日）發起手拉手建「香港之路」的活動，在港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站組成人鏈。活動有晚上7時開始集合，預計8時開始手拉手，而多區未夠8時已陸續出現人鏈，在行人路上排成一列，未有佔用馬路。