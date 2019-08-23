【香港之路．圖故】九龍區現人鏈　持多國標語感謝國際撐香港民主

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有市民今晚（23日）發起手拉手建「香港之路」的活動，在港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站組成人鏈。活動有晚上7時開始集合，預計8時開始手拉手，而多區未夠8時已陸續出現人鏈，在行人路上排成一列，未有佔用馬路。
旺角站由晚上7時已開始有人鏈。至晚上7時50分，人鏈一邊已抵佐敦，另一邊已到長沙灣(余睿菁攝)
參與者手上有印有不同語言、國旗的文宣，中文是「感謝你支持自由民主」，英文為「thank you supporting freedom and democracy」，相信其他文字亦是類似意思。(余睿菁攝)
旺角道天橋亦有人鏈。(余睿菁攝)
示威者的人鏈上橋、下橋亦沒有斷開。(余睿菁攝)
晚上7時半，荃灣的人鏈以荃灣C出口對開綠楊坊露天廣場為起點，延至荃灣多層停車場、荃豐中心前行人天橋，落橋後經青山公路往大窩口方向。荃灣至大窩口已夠人數，現場有人呼籲參與人士前往荔枝角。(陳浩然攝)
荃灣的人鏈同樣手持標語。(陳浩然攝)
至晚上7時45分，由荃灣築成的人鏈已到葵興，在場人士呼籲參與者前往荔景、美孚。(陳浩然攝)
尖沙嘴的人鏈一直由彌敦道延伸往旺角方向。(蔡正邦攝)
香港前立法會議員梁國雄同樣出席。(蔡正邦攝)
九龍灣觀塘道的巴士站，候車人潮旁便是「香港之路」參與者的人鏈。(李智智攝)
九龍灣觀塘道的巴士站，候車人潮旁便是「香港之路」參與者的人鏈。(李智智攝)
九龍灣觀塘道的巴士站，候車人潮旁便是「香港之路」參與者的人鏈。(李智智攝)