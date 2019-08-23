【香港之路．幕後功臣】90後日睡三小時砌尖沙咀人鏈　盼回應訴求

適逢「波羅的海之路」的和平示威運動三十週年，香港人仿傚及發起「香港之路」人鏈示威，人鏈延綿港鐵三綫，每站各有負責人統籌。現年27歲的打工仔阿K，在每場抗爭中擔當供應物資的後援角色，今次走到最前，負責尖沙咀區的統籌工作，短短三日、日睡三小時下，成功與同伴籌劃「香港之路」活動。她表明活動以「和理非」方式進行，而抗爭運動不會停止，直至政府回應五大訴求，還港人公道，「冇諗到抗爭到幾時，或者幾時會完結，一日未得到訴求嘅回應，仍會以唔同方式繼續行動。」 攝影﹕蔡正邦

參與者打開手機的光。

負責統籌尖沙咀的阿K解釋，以「人鏈」方式作和平示威，是仿傚了「波羅的海之路」，而且對比當時仍是蘇聯加盟共和國的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國，香港地細人多，更易達成「人鏈」。他們選擇沿地鐵沿線進行活動，讓參與者可以輕易連成一排，而尖沙咀與港島的人鏈雖隔著維港，但以鐳得光射接成一條線，達到「connect」的效果。

她提及，活動由周二（20日）起籌備，只有短短三日的時間。作為「打工仔」的她，日頭上班時，與其他地區負責人商討活動細節、與義工溝通、與文宣聯絡。晚上下班後，到尖沙嘴做文宣工作，又親自走一次「人鏈」路線。每日只睡三小時，但她不覺疲累，只感到榮幸可成為活動負責人之一。

參與者以手遮掩右眼，表達對少女在尖沙咀懷疑被布袋彈打爆眼事件的關注，阿K（右）亦在其中。

疲於奔命地籌備活動，眾人仍要面對不同的煩惱，其中一個憂慮是「人數不足」。由於活動只有三日時間準備，文宣等在趕急、倉促下安排，甚至集合地點亦好遲才公布。部分地區例如尖沙咀，屬於業、遊客區，擔心沒有足夠的香港人出席，故本來只打算由太空館連接往紅磡碼頭。結果卻出乎眾人意料，阿K傍晚抵達尖沙咀時，已見有香港人聚集，尖沙咀更要不斷開路讓人鏈延伸，「好開心，香港市民好團結，全部、每一個站都好多香港市民參與！」阿K大受感動，認為人數遠超預期的原因，是香港人對香港的司法制度、政府的所有回應感不滿，才會走出來，「大家都真係熱愛呢個地方，先會選擇行出嚟，行呢一步出嚟，為我哋、下一代發聲。」

星光大道遊客加入「人鏈」

各負責人的共識下，「香港之路」活動以不影響他人、不侵佔馬路、不堵塞交通地進行，不會作出挑釁或攻擊的意圖，和平表達訴求。他們安排義工小隊、安全小隊巡邏，制止挑釁性行為，管理人潮，避免市民有不必要的損傷，但一旦遇上危急情況會先作疏散。雖然尖沙咀區是遊客區，但過程中沒有與遊客發生不愉快情況，反而有外國遊客關注活動，更有遊客在星光大道加入「人鏈」。

阿K重申，「香港之路」活動的目的是「五大訴求、缺一不可」，希望得到國際關注及令政府回應。即使政府不作回應，香港人仍會繼續以自己的方式表達訴求，「冇諗到抗爭到幾時，或者幾時會完結，一日未得到訴求嘅回應，仍會以唔同方式繼續行動！」記者問及今日活動結束後，阿ｋ會否能安心入眠，她說﹕「要有覺好瞓，係要正式回應五大訴求，還香港人一個公道，呢一場運動先會真正結束。」

有駕駛人士向參與者表達支持。

尖沙咀的人鏈之間，亦見前立法會議員「長毛」梁國雄的身影。晚上7時許﹛他在尖沙嘴一帶與市民手拖手。他形容「香港之路」的活動是一種嘗試，香港經歷多次武力對峙及衝突，再以此方法，是嘗試以另一種方式表達訴求。

不過，他認為現時最重要是阻止企業解雇員工，應杯葛及抵制他們，「其中好多企業由香港人養大佢，依靠香港人嘅企業」。他認為有關企業想對抗「三罷」，令打工仔恐慌，「唔可以因為表達政見或行使罷工權，而被解僱」。他指《基本法》訂明有罷工權，但罷工法例落後，只有勞資關係才可以罷工，他批評表達意見會被解雇，即是權利已被取消。

對於今次「香港之路」的和平抗爭是否有用，他認為只要人多便有用，「武力抗爭也有，和平抗爭也好，都有兩個重點，第一是參與人數是否愈來愈多，以及會否影響對方陣營的分裂。」他認為香港人要加強壓力，但在不對等的武力下，硬以武力抗衡可能只會引起示威者的分裂，他認為「和」「勇」是策略問題。他指武力抗爭反引起對方團結，「其他地方以武力令民選政府會考慮選票問題，可能佢會讓步，但我哋政府唔係。」