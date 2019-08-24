【觀塘遊行】警員運裝備到牛頭角警署　遊行前九龍灣至藍田站關閉

今（24日）繼續有反對《逃犯條例》修訂的遊行，觀塘遊行早前已獲警方發出不反對通知書，遊行將由駿業街遊樂場起步，途經駿業街、海濱道、 順業街、 偉業街、常怡道、宏照道，至九龍灣零碳天地為終點。今日早上記者巡視遊行路線，警方暫未在遊行路線一帶佈防，亦未見警員巡邏。至於鄰近遊行路線的牛頭角警署，大閘均封上板，完全不能窺視警署內情況。 另外，港鐵表示因應觀塘區有公眾活動進行，中午12時起，九龍灣至藍田站車站關閉，而彩虹站至調景嶺站列車暫停。

今（24日）早9時許，遊行路線一帶平靜，未見加強保安。不過與遊行路線宏照道相距800米的牛頭角警署，除了報案室出入口，其餘停車場大閘、傷殘人士出入口等均封上板，完全不能窺視警署內情況，部分鐵閘更上鎖，保安嚴密。而警署的露天位置又掛上藍色帆布，相信防止有市民投擲物品到警署內。

警員手持裝備入警署戒備

至早上約10時，牛頭角警署有約10架以上警車開出。另外有約20名警員手持警告旗、紙箱及裝備步入警署戒備。

海濱道外擺放多個鐵馬及有數名保安在巡邏。（陳康智攝） 另外，屬遊行路線的觀塘道有兩間經營早餐的餐廳未有營業；海濱道則已擺放多個鐵馬及有數名保安在巡邏。

今（24日）有市民發起觀塘遊行。（網上圖片）

遊行期間部分港鐵車站關閉 12時起彩虹站至調景嶺站列車暫停

港鐵表示因應觀塘區有公眾活動進行，為審慎起見，觀塘綫列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。有關安排由今天中午十二時起實施，直至另行通知。

港鐵指，請乘客預早計劃行程及使用其他交通工具。不便之處，希望乘客諒解。港鐵已就有關安排與運輸署及警方作出溝通。

（廖俊升攝） 記者到港鐵觀塘綫各站巡查，發現車站情況無異樣，未見有群眾聚集。九龍灣港鐵站人流不絕，一名太太向記者表示認為封站對她的影響不大，她將帶同兒子轉乘小巴到附近上補習班。另外，她對連月來的示威活動表示中立，並沒有特別看法。 陳先生稱自己既支持遊行，又支持封港鐵站。「警察唔理喺邊到都會衝入去」，他認為港鐵站如常運作可能會為街坊帶來危險，容易構成警民衝突。

觀塘站內舖頭陸續落閘。（廖俊升攝） 觀塘站內舖頭陸續落閘 至早上11時許，港鐵觀塘站，有職員維持秩序，職員指關站屬臨時性質；而站內多間舖頭亦陸續落閘。

中午12時起港鐵列車服務安排：