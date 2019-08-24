【觀塘遊行】駿業街熟食市場食肆派免費餐飲　店東：食飽先有力行

今日（24日）有人發起觀塘由駿業街遊樂場起步。接近起點的熟食中心內，多間檔口均拉下閘，而二樓一間日本料理小店如常開舖，更供免費餐飲予遊行人士。

熟食市場內，不少檔口都沒有開門，更加沒有客人在內進餐，場面非常冷清。（廖俊升攝） 早上十時半，駿業街熟食市場二樓僅3間舖頭開門，當中包「土城日本料理」。他們在熟食中心外，擺出一塊易拉架，上面寫著，有冰水和粉麵供應，「食飽咗，先有力行落去！我哋香港人齊上齊落。攰的話，歡迎上嚟休息吓！」 熟食市場內，不少檔口都沒有開門，更加沒有客人在內進餐，場面非常冷清。

土城日本料理的門口擺放了兩箱冰水，貼著「Free Welcome」標語，向遊行人士示意可自行領取。（廖俊升攝） 記者步至二樓的土城日本料理的舖頭外，老闆娘陳小姐便出來熱情招待。「入嚟食嘢，有水，唔使錢㗎喎！」 一如以往，遊行示威期間，衝突場地附近的店舖都擔心受影響而不開門做生意，老闆娘陳小姐更認為無須過份憂慮。「得我哋開......唔擔心，香港人好和平㗎。」「叫啲小朋友上嚟食嘢！」 土城日本料理的門口擺放了兩箱冰水，貼著「Free Welcome」標語，向遊行人士示意可自行領取。陳小姐指，他們歡迎遊行人士上來吃麵喝水，費用全免。「隔離仲有冷氣房，可以入去唞吓！」

觀塘遊行關注到政府安裝智能燈柱的問題，有人擔心人臉識別系統會侵害個人私隱，而陳小姐就不太擔心。「聽講個解像度都好低，都唔太擔心嘅！」

示威持續了兩個多月，不少人感到疲倦，而陳小姐說，她們這樣做不單是希望支持示威者，而是支持香港，希望香港人加油，堅持下去。「因為我行唔到，所以就要支持吓。」她說。