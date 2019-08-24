【觀塘遊行】防暴警及速龍小隊偉業街列陣　示威者架路障築防線

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（24日）於觀塘區發起反修例遊行，由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。至下午2時半，一批防暴警察及速龍小隊步出與牛頭角警署，示威者隨即架起路障，雙方對峙。

示威者架路障築起防線。（張浩維攝）

防暴警持「大口槍」戒備

約下午2時半，零碳天地附近偉業街，突然有一批防暴警察及速龍小隊成員從牛頭角警署走出偉業街，有警員手持長盾、配備俗稱「大口槍」的法德魯吋半口徑槍，該槍可發射橡膠子彈及催淚彈。警方與示威者相距20米，雙方一度對峙。有示威者於偉業街架設路障，搬出竹棚、水馬至馬路中央，又以鐵欄築起「三角陣」，前線示威者一度舉起雨傘。約十分鐘後，防暴警察後退至兆業街並築起防線。警方一度舉起藍旗，呼籲示威者立即散去，否則會使用適當武力。

速龍小隊的外籍指揮官向人民力量主席「慢必」陳志全及副主席「快必」譚得志表示，他們只會在牛頭角警署外戒備，只要遊行人士按原定路線而行便可，其間「快必」不斷稱﹕「No tear gas.」